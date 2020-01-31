武漢肺炎》小琉球公船服務人員年前率先戴口罩 民營船跟進

小琉球交通輪服務人員在年假期間都已戴上口罩，不少民眾也戴口罩自我保護。（記者陳彥廷攝）

2020-01-31 22:49:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣唯一的離島小琉球是近年國內旅遊新興景點，春節初一至初四近3.6萬人次搭船到訪，第一線的交通輪業者春節前就已作好防疫準備，服務人員戴上口罩，目前島上口罩、酒精等也都購買得到，防疫不分官方、民間，全部動起來。

小琉球過年期間疑受低溫有雨的天氣影響，初一到初四較去年同期少約5400多人登島，但日均9000人登島，仍是交通繁忙熱點，尤其目前僅東港及新園兩碼頭可搭船，第一線的交通輪成防疫重要關卡。

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屏東縣長潘孟安指出，目前縣內並無確診案例，呼籲民眾切莫恐慌，縣府防疫作為至今未曾鬆懈，全力緊盯經通報的案例，請鄉親放心。

不過，適逢開春剛復工，國內確實曾一度陷入買不到口罩的惶恐，政府統一徵調後，目前屏東各處便利商店口罩的「能見度」頗高，但小琉球既為離島又是觀光熱點，口罩、酒精等防疫物資是否充足，仍引起關注。

鄉長陳國在指出，鄉公所早在年前就已先行準備防疫，先由公所做起，第一線須面對民眾如清潔隊員、公所及公船、公共造產的服務人員都要先做好自我安全保護，並於出入島嶼的碼頭做好防護，準備酒精、口罩及手套並減少握手動作，據了解，目前民營交通輪業者也都有跟進。

陳國在也呼籲鄉親協助防疫，平時可養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口的習慣，也盡量不要到人多擁擠的公共場所，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，務必在家休息，不要到公共場所。

他說，若是有必要外出，務必戴口罩，並善處理口鼻分泌物。公船售票口也會量測體溫，造成不便，望請見諒，煩請鄉親配合。

陳國在說，口罩及酒精目前在島上都還買的到，將持續關注疫情的發展以及物資的運補，但最重要的還是請大家都能養成自我保護的習慣。

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