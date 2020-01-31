義大利禁台港澳中航班 華航羅馬、長榮米蘭都受衝擊

義大利今宣布台灣、中國、香港、澳門航班禁止飛往義大利，中華航空羅馬航線及長榮航空即將開航的米蘭航線，均將受到衝擊。（資料照）

2020-01-31 21:44:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著義大利今出現首例武漢肺炎確診案例，義大利今宣布台灣、中國、香港、澳門航班禁止飛往義大利，中華航空羅馬航線及長榮航空即將開航的米蘭航線，均將受到衝擊。交通部晚間表示，交通部、外交部、衛福部都一起在努力中，相信義大利政府是基於誤解，而導致此一錯誤限制，我國正透過各種管道，向義大利政府進行了解與更正中。

交通部指出，義大利公告限制中港澳及我國航班進出該國飛航情報區，但因為有其他數個國家感染人數高於我國，而未受到相關限制，顯然與我國本身疫情無關。目前經由民航局下午向義大利民航局反應，義方已有修正公告允許過境航班飛航義大利，但是仍然未同意降落該國機場，此舉影響華航羅馬航線及即將開航的長榮米蘭航線。

請繼續往下閱讀...

中華航空台北－羅馬航線每週飛航3班，週二、四、日從桃園出發，週一、三、五從羅馬返台；根據民航局統計，華航羅馬航線107年共飛航260架次，載客數達6萬3141人次，載客率79.4%。華航表示，目前仍在了解相關訊息。

台灣飛義大利除華航的羅馬外，長榮航空原也將於2月18日開航台北－米蘭航線，每週飛航4班；對於開航是否延期，長榮航空表示，目前仍透過管道詢問中。

有旅行業者指出，公司已有收到華航通知，2月9日至4月28日羅馬航班將取消，長榮米蘭航線至少要延到3月下旬。鳳凰旅遊表示，現有2至3團已出團往義大利，後續不論是出團或是返台，已協調新加坡航空、泰國航空協助，從曼谷、新加坡等航點轉機往返。可樂旅遊指出，目前公司是有團在義大利旅遊，後續若華航羅馬航班真的取消，會協助旅客從其它航點返回台灣。雄獅旅遊表示，現在是有團在義大利，詳細訊息仍在釐清當中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法