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武漢肺炎》台北市學校防疫工作守則 下週上線

台北市教育局訂定學校防疫工作守則，家長在家先幫學生量體溫，學生拿著管理卡就可先入校，小型學校則可在校門口量測額溫、耳溫。圖為台北小巨蛋主場館即日起入場觀眾量體溫。（台北捷運公司提供）

台北市教育局訂定學校防疫工作守則，家長在家先幫學生量體溫，學生拿著管理卡就可先入校，小型學校則可在校門口量測額溫、耳溫。圖為台北小巨蛋主場館即日起入場觀眾量體溫。（台北捷運公司提供）

2020-01-31 20:46:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕中國武漢肺炎疫情在台灣延燒，政府單位不敢掉以輕心，台北市教育局今天召集教師會、校長協會以及家長會代表，召開防疫會議討論防疫相關措施，包括24小時疫情通報、停課復課SOP、教學活動指引問與答等，教育局主任秘書陳素慧表示，會盡快發公文給各校，提供全市所有公私立幼兒園至高中職遵守，最快下週一公告在教育局官網

配合中央訂定「學校因應新型冠狀病毒肺炎疫情防護建議及健康管理措施」，教育局今天依據中央規定，訂定學校的防疫工作守則，適用公私立高中職、國中、國小與幼兒園。

陳素慧表示，工作守則在防疫措施因應各校的校園空間、學生數規模不同，防疫措施給予彈性，像是過去SARS期間大型學校推出健康自主管理卡，家長在家先幫學生量體溫，學生拿著管理卡就可先入校，小型學校則可在校門口量測額溫、耳溫，如此也不用擔心額溫槍或耳溫槍會缺貨。

陳素慧提到，停課標準由中央統一訂定，但中央尚未訂定停課標準，因此防疫工作守則已經先訂定停課、復課流程，在教學活動指引的部分也有相關規定，例如有感冒發燒不上游泳課、實驗課與家政課必須落實先洗手才能做實驗。

中小學及幼兒園於2月11日開學，但幼兒園下週起實施課後留園的服務，陳素慧表示，台北市是都會地區，許多家庭都是雙薪，顯然家長有需求，加上北市並未出現社區群聚感染的風險，因此不會輕易取消該服務，但原則上，若幼兒有生病的症狀，仍建議在家休息，也會要求幼兒園加強防疫清潔的工作。

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