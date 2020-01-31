獨家》扯！移民署國境事務大隊 發給隊員的口罩過期2年多

移民署國境事務大隊上週發給隊員的口罩竟過期2年，國境大隊坦承疏失，表示接獲同仁反映後已立即回收換新。（記者許倬勛攝）

2020-01-31 18:51:34

〔記者許倬勛、朱沛雄／桃園報導〕武漢肺炎疫情蔓延，國人憂心忡忡，然而把關國門、第一線面對中國旅客的國境事務大隊隊員，卻傳出上週發放的10盒口罩全數過期2年多，連酒精都是2011年製造，隊員痛批上位者草菅基層性命：「難道我們就不是人、染病就沒關係嗎？」

國境事務大隊表示，國境大隊於春節前1月20日，因應春節旅運量眾多，先期發送庫存備用口罩，以應執勤之需，因承辦人員疏忽，誤將10盒期限至2017年11月之口罩發出，給需要口罩的執勤同仁取用，經同仁反應後便立即回收，配套作業上有疏失，國境大隊將持續檢討改進。

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內政部移民署明文規定，國境事務大隊執掌入出國境證照查驗、鑑識、過境監護、逮捕、暫時收容、移送及遣送戒護等業務，首當其衝面對「特殊」旅客，猶如我國門神。

爆料的N姓隊員說，自武漢肺炎爆發，隊上人人自危，每天上下班都得量體溫，稍有感冒症狀還不敢回家，深怕傳染給家人，但是上週移民署發放的口罩，卻有10盒是2012年製造、2017年到期，時效早過了2年多，但大家還是得按規定乖乖戴上，深怕防疫效果大打折扣。

諷刺的是，入境控管標準限縮，日前移民署挨批未提前告知旅客，引發不小風波，國境事務大隊長官還在各群組三申五令，要求近日不得再有負面新聞，詎料上位者卻未以身作則，發放過期口罩，基層怨聲載道，不吐不快。

聯新國際醫院副院長、胸腔內科醫師許詩典表示，口罩都有保存年限，過期的口罩即使表面上看起來似乎完好無損，但是因為材質和結構可能已經改變，並非肉眼可以分辨，過期口罩已經沒有具備防護效果，所以建議應該丟棄不再使用。

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