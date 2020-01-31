武漢肺炎》台南成大防疫 開學延至3月2日

台南成功大學今宣布延後2週開學。（資料照，記者劉婉君攝）

2020-01-31 17:22:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台南成功大學配合國家防疫政策，今宣布延後2週開學，由原訂2月17日推延至3月2日。成大校長蘇慧貞表示，決定大幅延後2週開學，乃依防疫需求精準計算下的決議，要以時間換取空間，盡可能將2月9日後陸續入境的陸生納入集中檢疫及監測管理，並提供完備且充足的住宿空間以照顧陸生健康，包括以1人1室的方式集中檢疫管理來自湖北省的學生。

成大表示，學校上課教育活動為群體聚集，容易有傳播病毒機會，因此讓來自疫區的學生返校後立即進行監測管理，以降低傳染病毒風險。對於非湖北省之陸生，因大陸各省份皆有病例發生，難保這些學生未接觸湖北省受感染民眾，而成為感染者，延遲開學協助這些學生做好集中管理，可減少觀察期間因上課活動接觸更多師生，增加病毒傳播之不確定性。

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蘇慧貞強調，武漢疫情嚴重，多數人關心來自中港澳的學生健康，但寒假期間有不少學生出國旅遊，這時間也是大陸人士熱門的海外出遊時節，即使沒去中港澳，在海外其他地區旅遊也有機會接觸。另外，也可能有中港澳親友來台到訪。學生返台時間也有可能分散，不一定集中在2月9日這幾天。眾多情況下如何因應防疫，成大都要仔細思考，延後開學是較為周全的方案。

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