武漢肺炎》民眾防疫 台酒95％優質酒精也被搶光

防範武漢肺炎，民眾搶買酒精消毒，台灣菸酒公司的優質酒精也成熱銷商品。（記者佟振國攝）

2020-01-31 14:55:54

〔記者佟振國／南投報導〕防範武漢肺炎，民眾搶買口罩、酒精，台灣菸酒公司埔里營業所平時乏人購買的95％優質酒精也被掃光，員工則是驚訝平常一次進貨10箱得1、2個月才賣得完，現在1個上午就賣光光，但提醒民眾該酒精濃度為95％，須自行稀釋至75％，才有最佳的滅菌功效，也提供2種簡易的調配方法供民眾參考。

武漢肺炎疫情全民關注，現在超商、藥局詢問度最高的就是口罩與酒精，口罩還能在4大超商買到，但藥局的消毒酒精幾乎一瓶難求，埔里鎮不少民眾跑了好多家藥局，答案都是賣完了。

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台灣菸酒公司埔里營業所販售的95％優質酒精，最近也變得超搶手，員工表示，平常優質酒精一次進貨10箱計120罐，一般民眾用於消毒或自製清潔劑時才會購買，得1、2個月才賣得完，現在只要一到貨，就有民眾來買，10箱的優質酒精1個上午就完售，最快下週三才會到貨。

台酒埔里營業所表示，最近防疫階段將提升1倍的優質酒精數量，優先提供機關、學校，至於一般民眾每人限購2瓶，由於優質酒精濃度為95％，必須自行稀釋為75％才有最佳的滅菌效果，也提供簡易的稀釋方法，在無量杯的情形下，以4杯的優質酒精加1杯的水，最好用蒸餾水或煮沸過的開水，調出來的濃度大約為76％，也可用79毫升的優質酒精加水稀釋至100毫升即可。

台灣菸酒公司埔里營業所今天一早就貼出公告，10箱優質酒精已經完售。（記者佟振國攝）

台酒優質酒精濃度為95％，民眾買回須自行稀釋至75％，也提供2種簡易調配方法供參考。（記者佟振國攝）

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