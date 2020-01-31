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武漢肺炎》鄭文燦：隔離、自主管理者 建議中央建立補償機制

桃園市長鄭文燦到市府園區屈臣氏購買口罩，並了解中央配送情形。（記者謝武雄攝）

桃園市長鄭文燦到市府園區屈臣氏購買口罩，並了解中央配送情形。（記者謝武雄攝）

2020-01-31 13:24:35

［記者謝武雄／桃園報導］武漢肺炎疫情延燒，台灣出現口罩荒，政府統一徵用口罩在通路系統販售；桃園市長鄭文燦今天前往市府園區旁的屈臣氏了解口罩銷售情形，他還自掏腰包購買3個口罩，並示範正確戴口罩方式，他也建議中央針對集中隔離、自主管理的民眾，儘速建立補償機制。

屈臣氏銷售人員也告訴鄭文燦，目前衛生福利部每天配給2000個口罩給店家，它們將3個口罩包裝再一起販售，售價則是按中央規定，每個8元銷售，每個人只能買3個；記者則實地採訪發現，並未有搶購、大排長龍情形，但幾乎每個購物民眾都會順帶買口罩，鄭文燦也呼籲民眾不要恐慌，目前並沒有強制民眾戴口罩，建議民眾要出入公共場所，包含醫院、車站等才要戴口罩。

對於記者問及，中央統一調度國內口罩工廠每天生產400萬片口罩一事，鄭文燦表示，防疫是中央權責，地方會全面配合，讓疫情資訊透明化，讓防疫物資更有效運用，從明天開始，口罩價格也會從每片8元降至6元。

關於學校部分，會要求學生入校要量體溫，做好酒精消毒工作，其中國中、小部分要到2月11日開學，至於幼兒園部由於部分已經開始上課，會請教育局調查數量；至於一般民眾並未強制戴口罩，但鼓勵慢性病民眾戴口罩，這部分會請衛生局協助。

另對於疫情造成經濟影響，例如旅遊、餐飲等行業，鄭文燦也認為，主管單位應該訂定紓困條例，並給予適當補償；另民眾集中隔離或自主管理，依照傳染病防治法規定，應該給予相當之補償，另停班、停課也要建立補償標準，避免隱匿疫情，讓疫情擴大，也建議衛生福利部儘速訂定相關補償機制。

市府園區屈臣氏販賣口罩，大受民眾歡迎，幾乎都會順手採購。（記者謝武雄攝）

市府園區屈臣氏販賣口罩，大受民眾歡迎，幾乎都會順手採購。（記者謝武雄攝）

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