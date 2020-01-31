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武漢肺炎》雲縣學生防疫免驚 縣府訂8萬片醫療級口罩發送校園

張麗善（右）關心校園防疫，依程序進行防疫措施。（記者林國賢攝）

張麗善（右）關心校園防疫，依程序進行防疫措施。（記者林國賢攝）

2020-01-31 13:09:51

〔記者林國賢／雲林報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，口貨缺貨，雲林縣政府去年訂購8萬多片口罩準備給學童防塵保護自己，首批已於本月22日發放到各學校，平均每位學童第一梯次將有20片口罩保護防疫。

雲林縣長張麗善表示，這批口罩雖然原本是要給學童防塵，但都是醫療等級口罩，有防疫效果，口罩將由各校視情況，決定是一次發放，還是等學童來到學校才發，總之請家長放心，縣府已配妥學童與幼童口罩。

張麗善今天上午前往斗六鎮南國小關心校園防疫工作，依程序戴上口罩、噴消毒液、量體溫，告知有無旅遊史等才進入校園，她提醒校方與學童落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息等防疫三原則。

縣府教育處長邱孝文表示，去年底縣府因應空氣品質不良日，招標「抗揚塵 罩健康」醫療用口罩，除22日發放的第一批口罩，第二批將於3月27日發放，縣內各公私立國中小（含縣立高中）、幼兒園校內學童及教職員每人共2盒醫療用口罩，共計兒童1萬5884盒、成人2萬4800盒口罩。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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幼兒園小朋友大多戴上口罩。（記者林國賢攝）

幼兒園小朋友大多戴上口罩。（記者林國賢攝）

雲縣府第一批給學童與幼童一盒口罩。（記者林國賢攝）

雲縣府第一批給學童與幼童一盒口罩。（記者林國賢攝）

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