險成海上監獄！中國夫妻疑感染讓7000人困遊輪 台灣苦主現身...

因有乘客出現肺炎症狀，一艘遊輪一度被扣留在義大利港口，船上有大約7000人。（彭博社）

2020-01-31 07:37:48

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續蔓延，一艘停泊在義大利港口的郵輪，30日因一對中國夫妻疑似有肺炎症狀，使得船上7000名乘客和船員全被扣留，禁止上岸。一名台灣「苦主」也現身，PO出慘照說「X！我跟家人都困在船上...很怕在船上隔離14天」。所幸經過檢驗，當地衛生部30日表示，中國夫妻初步檢驗呈病毒陰性反應，所有乘客也都放行。

綜合外媒報導，「Costa Smeralda」郵輪30日停靠在羅馬西北部，義大利的城市奇維塔韋基亞。船上一對中國夫妻出現發燒與呼吸道疾病症狀，船上6000名乘客與1000名船員因此被要求不得離開郵輪。奇維塔韋基亞市長表示，局勢處於「謹慎控制」之下，所有必要的措施均得到遵守。

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一名台灣遊客剛好在這艘歌詩達郵輪上，他事發時在PTT發文說，「X，我跟家人都困在船上，一大早就不准下船了，餐廳還是一堆人，歐美人看到亞裔的都會閃遠一點。X...很怕在船上隔離14天。」並且PO了4張照，證明自己在海上。

苦主貼文一出，許多網友也都要他保重，紛紛留言，「只能幫QQ」、「苦主出現了」、「多玩14天...太地獄吧」、「賺這14天 最可怕的14天」、「郵輪搭到飽？」當地衛生部則在30日表示，中國夫妻初步檢驗呈病毒陰性反應，所有乘客也都放行。

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