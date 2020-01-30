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武漢肺炎》戴口罩眼鏡狂起霧好煩 網友曝破解「撇步」

中國武漢肺炎疫情持續延燒，不少人戴口罩防疫，但戴眼鏡的網友說，只要一戴口罩呼氣時眼鏡都會起霧，上網求解。示意圖。（記者劉曉欣攝）

中國武漢肺炎疫情持續延燒，不少人戴口罩防疫，但戴眼鏡的網友說，只要一戴口罩呼氣時眼鏡都會起霧，上網求解。示意圖。（記者劉曉欣攝）

2020-01-30 23:43:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情持續延燒，不少民眾外出都會戴上口罩防疫，但有戴眼鏡的網友抱怨說，只要一戴口罩呼氣時眼鏡都會起霧，上網求助眾網友，「有什麼辦法不會起霧嗎？」

有網友在PTT發文說，自己每次只要同時戴眼鏡及口罩，「整個眼鏡就像吃麵一樣霧到不行」，就連搭捷運時眼前也是一片「霧茫茫」，讓他覺得相當困擾，因此發文詢問網友們，「有什麼辦法不會起霧嗎？」

文章引發網友熱議，不少人回應說，「那表示你戴口罩方式錯誤了」、「會起霧表示戴錯了」、「沒有密合，你戴口罩根本沒用」、「戴好不會有空氣往上噴」；另外也有不少網友提出小撇步，「鐵絲部分向外反折再壓，真的有效！」、「只要將壓條壓好，就不太會有起霧的狀況發生了」、「我跟你有一樣的困擾，反摺再戴就可以了」。

過去就有日本網紅在YouTube 分享戴眼鏡不起霧的方法，只要戴上口罩前把上方鐵絲的地方向外折約3公分，再戴上口罩，就能解決眼鏡起霧的困擾；日本警視廳也曾宣導「戴口罩眼鏡不起霧」的小撇步，一是將口罩上方壓條處向內摺起，二是將衛生紙對摺後放在眼鏡和鼻梁間，兩者都能減少霧氣產生。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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