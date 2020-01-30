武漢肺炎》網傳北投榮總確診病患往生？ TFC查證：假訊息

網路近日流傳一張IG限時動態截圖，一名自稱禮儀師的網友聲稱有武漢肺炎確診病患已往生，在24小時內火化，還遭稱媒體封鎖訊息。對此，「TFC 台灣事實查核中心」查證後，表示此為錯誤訊息。 （擷取自TFC 事實查核中心）

2020-01-30 20:17:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情蔓延，造成民眾不安。網路近日流傳一張IG限時動態截圖，一名自稱禮儀師的網友聲稱有武漢肺炎確診病患已往生，在24小時內火化，還遭稱媒體封鎖訊息。對此，「TFC 台灣事實查核中心」查證後表示，此為錯誤訊息。

該張IG限時動態中，自稱禮儀師的網友指稱，「北投榮總前天一個確診武漢肺炎的病人已經往生，並在昨天24小時內已經火化，媒體完全封鎖消息，院方擔心遭到封院，要不是身為禮儀師，我也不知道這件事」。消息傳開後，引發議論。

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對此，事實查核中心詢問台北榮總與疾管署，榮總表示，截至1月30日為止，北榮並沒有確診為武漢肺炎的個案；疾管署也表示，並沒有來自北榮、且確診為武漢肺炎的個案。截至1月30日止，也無任何個案死亡且遭火化。因此，事實查核中心標記此為錯誤訊息。

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