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一「疫」成名！亞洲唯一「口罩」觀光工廠 經營艱辛

華新口罩觀光工廠今天關廠盤點，門外仍有不少專程趕來搶購口罩的民眾望門興嘆。（記者顏宏駿攝）

華新口罩觀光工廠今天關廠盤點，門外仍有不少專程趕來搶購口罩的民眾望門興嘆。（記者顏宏駿攝）

2020-01-30 19:11:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕武漢肺炎疫情延燒，口罩瞬間成為搶手貨！彰化縣田中鎮「華新口罩觀光工廠」經歷連續3天瘋狂排隊搶購，今天關廠盤點，明天上午9點再開門，僅限500人，每人限購一盒，預料將會再發生搶購潮。

廠方表示，現在廠區內11條生產線全開，每天早、晚班生產，預計日產20至25萬片，原則上以供應國內醫療單位優先，其次是年前已簽約訂購需交貨，最後才留部分作觀光工廠門市提貨，因數量有限，才限制提貨人數。

華新口罩觀光工廠位於彰化縣田中工業區，號稱是全亞洲唯一的「口罩觀光工廠」，負責人鄭永柱原本專精於口罩生產，有鑑於國內疫情頻傳，5年前斥資興建觀光工廠，著眼防疫從口罩衛教作起，但市場反應並不突出，這次武漢肺炎疫情來得又急又猛，市場一罩難求，意外讓這間觀光工廠一夕成名，有人徹夜排隊，寒風中苦等12小時只為一盒口罩。

華新口罩觀光工廠全名為「Mask 創意生活館」，前身是華新橡膠公司，成立至今逾40年，早年是做橡膠手套，因該產業外移，後來轉型作口罩，長期深耕台灣，口罩行銷全球，13年前SARS疫情爆發，該公司出現首度業績爆炸性成長，接著流感和霾害，產能持續擴增。

華新並非國內最大的口罩業者，卻是獨一無二的口罩「觀光工廠」，專注生產之外，還要經營觀光工廠並非易事，因其以「口罩」為主題，缺少味覺、嗅覺、視覺等感觀刺激，原本就不討喜。

董事長鄭永柱原意是希望國人了解各式口罩的功能、各種口罩阻絕病菌的能力，並傳達正確的口罩戴法。

但這種「知識性」的觀光工廠在鄉間並不容易經營，有時甚至要搭鄰近鄉鎮的「織襪觀光工廠」順風車。

「Mask 創意生活館」創立5年，如今嚐到成名的滋味，鄭永柱說，看到民眾頂著寒風徹夜排隊，心裡十分不忍，但這疫情來得又急又猛，實在難以準備，今天才不得不停工盤點「再出發」。

他說，流感加上霧霾以及各式病毒肆虐，口罩已經成為「生活必須品」，國人要有一個觀念，它就像牙膏、肥皂一樣，沒有了就要買來備用，到醫院或密閉的空間就是要「來一片」才免煩惱。

位於田中工業區的華新口罩觀光工廠。（記者顏宏駿攝）

位於田中工業區的華新口罩觀光工廠。（記者顏宏駿攝）

華新口罩觀光工廠負責人鄭永柱示範口罩正確戴法。（記者顏宏駿攝）

華新口罩觀光工廠負責人鄭永柱示範口罩正確戴法。（記者顏宏駿攝）

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