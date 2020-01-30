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武漢肺炎》中國專家稱寵物會傳染病毒 台學者：無研究證實免恐慌

中國武漢肺炎疫情持續擴大，中國專家李蘭娟建議如果寵物在外接觸到疫情和病人，寵物也需加以監控。台灣學者對此表示，目前研究尚未證實病毒會傳給貓狗等動物，但是病毒變異性大，保持人與人、人與動物的安全距離，不用過度恐慌，與新聞無關。（資料照）

中國武漢肺炎疫情持續擴大，中國專家李蘭娟建議如果寵物在外接觸到疫情和病人，寵物也需加以監控。台灣學者對此表示，目前研究尚未證實病毒會傳給貓狗等動物，但是病毒變異性大，保持人與人、人與動物的安全距離，不用過度恐慌，與新聞無關。（資料照）

2020-01-30 17:12:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國武漢肺炎疫情持續擴大，中國工程院院士李蘭娟建議寵物也需加以監控。台灣學者對此表示，目前研究尚未證實病毒會傳給貓狗等動物，但是病毒變異性大，保持人與人、人與動物的安全距離，不用過度恐慌。

中國工程院院士、中國國家衛生健康委員會高級別專家組成員李蘭娟29日晚間接受中國官媒央視「新聞1加1」節目連線採訪時說，新型冠狀病毒是在哺乳動物之間傳播，所以對哺乳動物需要加以防備。

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗表示，由於還沒有研究可以證實武漢病毒會傳染給哺乳類動物，所以家中寵物例如貓狗是否會被傳染還不清楚，民眾不需要過於恐慌。

台大獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所副教授張惠雯指出，目前已經有研究發現，新型冠狀病毒和SARS的細胞受體幾乎一樣，澳洲和武漢都已經分離出病毒，但是從病毒到疫苗還需要一段時間。

張惠雯表示，冠狀病毒有四型，新型冠狀病毒屬於beta類，以宿主特異性來說，貓和狗都沒有被beta類冠狀病毒感染的案例，但是由於新型冠狀病毒屬於RNA病毒，適應力強、變異性高，一旦抓住機會就可能產生變異，所以也不能排除不會傳染給寵物。

張惠雯指出，這次能知道新型冠狀病毒可能來自蝙蝠，是因為專家將病毒序列放在基因庫中比對，發現病毒的基因序列跟蝙蝠有9成相似性，但是還有許多野生動物冠狀病毒沒有都被研究過，建議武漢應該要展開大規模的野生動物調查。

張惠雯表示， 冠狀病毒對宿主的適應性非常強，無法說百分之百肯定不會感染貓和其他動物，目前也沒有證據會傳給寵物，不過因為冠狀病毒有封套，漂白水和酒精很快可以消滅病毒，因此維持環境衛生相當重要，由於病毒不曉得何時變異，如果有感冒徵狀盡量跟動物隔離，人與人之間、人與動物之間稍微保持安全距離，但不用過分緊張或恐慌。

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