武漢肺炎》彰化口罩工廠被搬空 口罩之亂明暫停一天

華新口罩工廠連續3天口罩被民搶購一空。（記者陳冠備攝）

2020-01-29 20:15:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎疫情蔓延，口罩一片難求，彰化生產口罩大廠華新工廠今日開放1000名民眾搶購，但每人限購一盒，但工廠口罩仍供不應求，現場近5萬片口罩被搶購一空，華新工廠表示，明天初六開工，8條產線將全數投入生產，但是觀光工廠民眾採購部分將暫停1日，本週六再恢復零售，屆時限額一天500人。

華新口罩工廠是全台唯一口罩觀光工廠，初三開始營業後，購買人潮踴躍，一個上午就把整個月的販售數量買光，初四廠方緊急補貨，但限額200名，1人僅限購5盒，同樣被秒殺，今日初五，工廠配合政策，限縮至每人限購1盒，限額1000名，但仍有不少人連夜就來排隊，人龍已長達6～700公尺，連續3天引發的口罩之亂令人歎為觀止。

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連續3天搶購人潮，讓不少工作人員提早銷假上班，今天由於名額多，直至下午4點才消化人潮完畢，工作人員也因此連站7小時，連吃飯、喝水都沒時間。

「今天實在太慘了！」華新醫材集團專員徐誌遠說，為讓每位民眾都能買到口罩，今日共發出1000張號碼牌，到下午4點觀光工廠內所有口罩都被搬光，因此明天將休館補貨。

徐誌遠表示，明天將開8條生產線投入生產，預計可生產20多萬片，因此先暫停民眾採購一日，後天起改為發500張號碼牌，每人限購1盒，預估一樣會出現排隊人潮，這幾天趕工生產的口罩除了供應已經開工的下游廠商外，也要因應周休二日搶購的民眾。

民眾漏夜排隊搶購口罩。（記者陳冠備攝）

華新口罩工廠明日將休館一天。（記者陳冠備攝）

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