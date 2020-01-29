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疫情、壞天氣影響出遊意願 春節南投觀光區交通順暢

疑受武漢肺炎疫情和天氣影響，今天南投縣內景點僅紫南宮車子較多。（南投縣警方提供）

疑受武漢肺炎疫情和天氣影響，今天南投縣內景點僅紫南宮車子較多。（南投縣警方提供）

2020-01-29 19:30:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是春節連假的最後一天，南投縣內的國3、國6兩條國道，及縣內通往日月潭、溪頭觀光景點的道路，一整天下來大致算順暢，南投縣交通隊表示，全縣僅在紫南宮聯外道路和台3線名間市區段車多，部分時段出現回堵，其餘大多屬順暢，推測受寒流來襲與武漢肺炎疫情影響，減少大家出遊的意願。

一連7天的春節連假將在今天結束，因為年假天數長，北返工作崗位的民眾分散北上，因此今天南投縣內國3、國6兩條國道大致上都未出現大塞車，僅在下午到傍晚時分出現車多情況，但與平常週休假日的週日下午到晚間的車速差不多。

前年、去年春節假期南投縣內像日月潭、溪頭、中台禪寺，及知名的紫南宮、受天宮都湧入大批遊客和香客，使得一些通往觀光景點的道路在春節假期內出現壅塞情況，但今年交通卻比去年順暢很多。今天是最後一天假日，縣交通隊表示，僅紫南宮聯外道路車多，並有幾度小堵；以及台3線名間市區路段要接國道3的路段，有出現堵車情況，其餘都是非常順。

縣交通隊推測，此次春節連假交通都算順暢，推測可能是碰到武漢肺炎疫情大爆發，台灣到昨日為止已有8例確診病例，加上大年初二下了一整天的雨，初四起寒流來襲，全台急凍，大家都減少外出遊玩的意願，即使出來拜拜或遊玩，發現戴口罩的遊客也大增。

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