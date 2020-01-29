退休師赴偏遠小校服務 5年上萬名學童受惠

金門縣述美國小志工陳茗宜，陪伴低年級的孩子課後照顧，讓家長能安心的工作。（教育部提供）

2020-01-29 14:46:11

〔記者林曉雲／台北報導〕為充實偏遠學校教學人力，教育部國教署推動「教學換宿」計畫，媒合退休老師或具教學專長志工到偏遠學校服務，透過「鹿樂」人力資源網路平台，自104年起協助166所偏鄉小校招募到361位志工老師，為一萬多名偏鄉學童提供更多元的學習機會，也為偏鄉教育挹注新的力量。

國教署組長武曉霞說明，「鹿樂」取自音譯rural，原意為偏鄉，為媒合教學志工至適合的學校服務，國教署委託國立政治大學成立「鹿樂平台」，訪問有需求的學校撰寫徵才文案，為偏遠地區學校及教學志工搭建一座溝通的橋樑，協助學校募集人事物，也鼓勵大眾社群參與偏鄉教育事務。

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組長武曉霞表示，教學換宿計畫基於「互惠互利」精神，由教學志工無償協助偏鄉學校的課程、活動與社團等教學服務，學校則在教學期間提供免費住宿。

金門縣述美國小志工陳茗宜曾於國立台灣大學外語教學暨資源中心任職10多年，因著迷於這裡的人文風情，108學年度到金門縣述美國小服務。校長劉界宏表示，教學志工服務內容主要是英語教學和課後陪伴，除與外籍教師進行英語協同教學，減輕外籍老師負擔，也陪伴低年級的孩子課後照顧，讓家長能安心工作。此外，在校長的安排下，金門大學學生也和教學志工一同上課及共同備課，建立互相學習模式。

高雄市崇德國小教學志工藍鈺舜經由一位鹿樂志工引介，自107學年度起在該校擔任英語教學志工，有別於傳統講述式的教學模式，藍鈺舜設計活潑多元的英語活動，讓學生在遊戲中學習英文單字及會話，少數對英語學習低成就的學生，參加英語教學活動後，覺得非常有趣，也大幅提升英語學習動機，除了英文教學，藍鈺舜也常陪著學生打球、寫作業及課業指導，2年來深獲學生喜愛。

崇德國小主任李建德表示，學校之前為了學習扶助人力不足而煩惱，透過教學換宿計畫，讓熱情有活力的教學志工願意到偏鄉協助教學，增加教學人力，非常有意義。

高雄市崇德國小教學志工藍鈺舜活潑的教學內容，協助孩童有效背單字、建立說英文的習慣。（教育部提供）

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