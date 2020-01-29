寒流來襲！高接梨等果樹類需加強防寒

寒流來襲，農委會呼籲農漁民做好防寒措施。（農糧署提供）

2020-01-29 14:44:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕寒流來襲氣溫驟降，今起到2月1日低溫明顯，農委會今天召開防範寒流會議，農糧署副署長蘇茂祥表示，尤其高接梨正在嫁接時期，蓮霧和香蕉等果樹類也都要加以注意寒害。

依據中央氣象局低溫特報，今天到2月1日各地氣溫受寒流影響明顯偏低，有10度以下低溫發生的機率。農委今天邀集農糧署、漁業署、畜牧處、輔導處、農業試驗所及相關幕僚單位等，針對本次寒流，盤點相關因應措施，防範寒流影響農產業。

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農委會主委陳吉仲指示，各相關機關須加強宣導防範及減災措施，密切注意各地農產品寒害影響情形，並呼籲農漁民朋友，如有受損情形，應儘速向當地公所通報。

農委會表示，請農友隨時留意最新氣象預報及未來低溫變化，並採取相關防範措施，以避免寒害，減少損失，易受低溫影響作物包含高接梨穗、蓮霧、桶柑、香蕉、鳳梨和草莓等等；養殖魚類的石斑魚、虱目魚和鱸魚等也要嚴加防範。

農委會表示，水稻部分，育苗綠化場可利用不織布或塑膠布覆蓋保溫，生育初期可適度增加田間灌水深度防寒；對較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理，避免寒害。

農委會指出，果樹部分要加強擋風措施、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，寒流過境時，實施果園噴水；增施鉀肥，以增加作物耐寒力，尤其木瓜、蓮霧、鳳梨、番石榴、草莓、香蕉等尤須留意。

養殖漁業部分應於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備，低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及視情況關閉水車；在氣溫回升、暖和之日，視情況再酌投飼料，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，以提高水溫。

農委會呼籲，請農漁民朋友加強防寒準備，並應注意自身保暖，該會亦會透過廣播電台、臉書、line群組等平台，提供氣象預報影音服務，請農漁民朋友多加利用，以進一步掌握天氣相關資訊。

陳吉仲表示，由於寒害具有遲發性，農民於寒流過後，如發現農作物受損，務必向當地公所通報災情，試驗改良場所於勘查災損時，應考量寒害遲發性及降雨等其他可能致災相關複合因素，後續並請各產業機關，依據天然災害救助辦法規定程序辦理天然災害現金救助及低利貸款，減少農民損失。

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