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寒流發威 新北基桃嚴防10度以下低溫

今日白天苗栗以北整天氣溫偏低，高溫僅於13、14度。（資料照）

今日白天苗栗以北整天氣溫偏低，高溫僅於13、14度。（資料照）

2020-01-29 08:49:04

〔即時新聞／綜合報導〕今日清晨高雄以北及東北部地區將有機會出現10度以下低溫，白天苗栗以北整天氣溫偏低，高溫僅13、14度，除高屏及台東高溫20、21度外，其他地區高溫也只有16至19度，中南部日夜溫差大。中央氣象局於今晨6點也對全台17縣市發布低溫特報，其中基隆市、新北市、桃園市為「低溫橙色燈號」，需嚴防10度以下低溫。

今日天氣方面，水氣減少，花東地區仍有局部短暫雨，苗栗以南地區大致為多雲到晴天氣，僅山區偶有零星短暫雨，上午之前桃園以北及宜蘭偶有局部短暫飄雨，中午之後將轉為多雲的天氣。

今日空氣品質部份，清晨至上午西半部地區擴散條件佳，空氣品質多為良好等級，午後受到微量境外污染物移入影響，竹苗以北空氣品質稍微轉差，境外污染物影響程度需視降雨強度及上游污染累積程度而定；中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

週四至週六（30日至2月1日，初六至初八）各地大多為多雲到晴天氣，僅花東偶有零星雨，在寒流影響下，各地非常寒冷，加上西半部在夜間清晨因輻射冷卻效應影響，高雄以北及東北部地區氣溫僅8至11度，空曠地區或近山區的平地氣溫可能更低，屏東及花東地區也只有12至14度左右，白天受寒流影響最大的北部地區高溫只在13至15度左右，整天氣溫低。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
11 ~ 13 12 ~ 18 13 ~ 21 15 ~ 18

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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