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寒流發威！高雄以北入夜探10度以下 週三起轉乾冷

明（29日）西半部天氣大致為多雲至晴。（記者王藝菘攝）

明（29日）西半部天氣大致為多雲至晴。（記者王藝菘攝）

2020-01-28 21:57:43

〔即時新聞／綜合報導〕寒流來襲，今（28日）深夜至明清晨，各地有機會出現10度以下的低溫。明（29日）西半部大致呈現多雲至晴，花東持續有雨。明天除了高屏及台東地區，高溫達20、21度之外，其他地區高溫下探16度，其中苗栗以北地區白天高溫僅有13、14度。

中央氣象局預報，寒流來襲，今（28日）深夜至明日清晨，高雄以北地區及東北部有機會出現10度以下的低溫，非常寒冷。

氣象局稍早也針對各地發布低溫特報，其中，基隆、新北、桃園都亮起「非常寒冷」燈號，其餘地區也都亮起「寒冷」燈號。氣象局也提醒，大家做好保暖工作以外，在使用瓦斯、熱水器請維持通風，避免一氧化碳中毒，另外，使用電器時也要注意用電安全。

氣象局指出，明天苗栗以北地區白天整天氣溫偏低，高溫僅有13、14度，除了高屏及台東地區，高溫達20、21度之外，其他地區高溫也只有16至19度，中南部日夜溫差大。

天氣方面，明水氣減少，花東地區仍有局部短暫雨，苗栗以南地區大致為多雲到晴的天氣，僅山區偶有零星短暫雨，而上午之前，桃園以北地區及宜蘭，偶有局部短暫飄雨，但中午之後將轉為多雲的天氣。

天氣風險公司表示，今晚起水氣轉乾，乾冷空氣移入，高山氣溫仍低，有零星降雪機會，高山路段路面結冰的機率也很高，如果民眾有賞雪的計畫，務必多加留意高山路況。

紫外線方面，明天北北基桃宜花及新竹縣市為「低量級」，其餘地區皆為「中量級」。

空氣品質方面，中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

明天溫度方面，苗栗以北地區白天整天氣溫偏低，高溫僅有13、14度。（圖擷取自中央氣象局）

明天溫度方面，苗栗以北地區白天整天氣溫偏低，高溫僅有13、14度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天北北基桃宜花及新竹縣市為「低量級」，其餘地區皆為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天北北基桃宜花及新竹縣市為「低量級」，其餘地區皆為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

空氣品質方面，明中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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