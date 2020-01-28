新北萬里區瑪鋉溪漂油污破壞生態 鰻苗、魚類都消失

瑪鋉溪上漂著一層油污（記者吳昇儒攝）

2020-01-28 12:47:09

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市萬里區瑪鋉溪靠近出海口處昨日晚間被民眾發現，有大片油污漂在溪面上，導致魚類、鰻苗消失。市議員張錦豪接獲民眾陳情後，連繫環保局後得知，是瑪鋉溪上游一家加工廠，疑操作不當，導致鍋爐黑油排出污染溪流，昨晚已在排水口設置吸油棉，避免污染擴散，另也請消防隊員布置攔油索，攔截、清理油污。

市議員張錦豪與當地里長王傑倫接獲民眾反映，今日一早前往現場查看，只見原本清澈的瑪鋉溪竟漂出油污和油花，現場還飄出陣陣的油耗味，連要前往現場釣魚的民釣客都在抱怨完全沒有魚。

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當地捕鰻苗的民眾也指出，昨日晚間前往出海口捕撈鰻苗時，不只毫無所獲，就連捕鰻苗的網子都卡上一層黑黑的油污，撈不到魚或鰻苗沒關係，但當地的生態被這樣破壞真的要追究責任。

市議員張錦豪詢問環保局後得知，昨日晚間5時許有接獲民眾通報，環保局人員於35分鐘內趕抵現場，循著油污向上游調查，發現是從某家工廠排水口流出，當下就設置吸油棉，並要求負責人檢視排水開關，但因昨日晚間天色昏暗，無法看見油污散布情形，今日將派員前往布設攔油索、吸油棉避免污染擴散，並將對違規業者進行開罰。

環保局人員為避免油污持續漂進海中，破壞生態，商請萬里消防分隊派遣2艘橡皮艇進入瑪鋉溪內，拉起攔油索兩端，沿著溪岸向上游方向行駛，攔住油污，在投入吸油棉將油污吸起。

捕撈鰻苗的魚網因為撈到油污變黑，無法使用（記者吳昇儒攝）

瑪鋉溪上漂著一層油污（記者吳昇儒攝）

瑪鋉溪上漂著一層油污（記者吳昇儒攝）

瑪鋉溪上漂著一層油污（記者吳昇儒攝）

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