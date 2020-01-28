寒流南下各地整天溼冷 月底台南以北低溫僅8度

此波寒流在月底影響最為顯著，屆時將達到最低溫。（資料照）

2020-01-28 08:31:12

〔即時新聞／綜合報導〕今日受華南雲雨區影響，各地都易有降雨，清晨南部及台東地區降雨較明顯，白天後其他地區也斷斷續續有雨勢出現，民眾出門時需要攜帶雨具。

今日天氣部份，受到寒流逐漸南下影響，各地整天溼冷，白天北部高溫約14、15度，其他地區高溫16至21度，西半部及宜蘭夜間低溫11至14度，花東夜間低溫15、16度。今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級。

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週三至週六（29日至2月1日，初五至初八）受寒流影響，各地皆非常寒冷，此波寒流將在月底達到最低溫，降雨剩下花東有零星雨勢，屬乾冷天氣，而週三西半部山區及宜蘭地區也有零星雨勢，其他地區大多為多雲到晴。

西半部在夜間清晨容易因輻射冷卻現象出現低溫，台南以北及東北部地區氣溫僅8至14度，空曠地區或近山區的平地氣溫可能更低，高屏及花東也只有12至14度左右，白天受寒流影響最大的北部地區高溫只在15度左右，是冷空氣表現最顯著的時期。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 15 15 ~ 20 16 ~ 22 16 ~ 19

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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