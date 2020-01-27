大甲鎮瀾宮大年初四子時抽四季籤 今年仍是中籤
〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮依慣例在初四子時（國曆27日深夜11時至12時）迎神日，抽出4支「四季籤」，其中，俗稱「國運籤」的「人口籤」最受關注，今年標題是「銅銀買紙靴」，內容「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」，延續過去四年，今年第五年仍獲得中籤。
大甲鎮瀾宮在大年初四，誦經迎神，再由董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖擲筊，抽出今年的四季籤，一開始顏清標一直擲不到聖杯，經跪求後才終於擲出第一個聖杯。
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其中，首抽「人口籤」，即預測今年歲運。今年仍由台灣省陽宅教育協會理事長周建男擔任解籤，他表示，今年這支籤「銅銀買紙靴」是中籤，代表今年是產業經濟年，所有產業面臨備受挑戰衝擊的一年，所以要立即提升、積極營造新的商機，然後在新的這一年在新的局勢裡才能夠扭轉新的社會的整個局面。
另外隨後抽出「早冬」、「允冬」、「雨水」，則分別為中上籤、中籤跟中上籤。
普遍呈現中上。顏清標說，今年是中籤，大家要團結要打拚，子時已是大年初四，再過兩天就要銷假，大家要回到自己的崗位認真打拚，台灣才有未來，感謝大家，接下來元宵節就要擲筊決定前往南部九天八夜的遶境活動。