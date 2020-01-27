大甲鎮瀾宮大年初四子時抽四季籤 今年仍是中籤

大甲鎮瀾宮今年抽出的人口籤，俗稱「國運籤」為中籤。（記者歐素美攝）

2020-01-28 00:02:22

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮依慣例在初四子時（國曆27日深夜11時至12時）迎神日，抽出4支「四季籤」，其中，俗稱「國運籤」的「人口籤」最受關注，今年標題是「銅銀買紙靴」，內容「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」，延續過去四年，今年第五年仍獲得中籤。

大甲鎮瀾宮在大年初四，誦經迎神，再由董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖擲筊，抽出今年的四季籤，一開始顏清標一直擲不到聖杯，經跪求後才終於擲出第一個聖杯。

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其中，首抽「人口籤」，即預測今年歲運。今年仍由台灣省陽宅教育協會理事長周建男擔任解籤，他表示，今年這支籤「銅銀買紙靴」是中籤，代表今年是產業經濟年，所有產業面臨備受挑戰衝擊的一年，所以要立即提升、積極營造新的商機，然後在新的這一年在新的局勢裡才能夠扭轉新的社會的整個局面。

另外隨後抽出「早冬」、「允冬」、「雨水」，則分別為中上籤、中籤跟中上籤。

普遍呈現中上。顏清標說，今年是中籤，大家要團結要打拚，子時已是大年初四，再過兩天就要銷假，大家要回到自己的崗位認真打拚，台灣才有未來，感謝大家，接下來元宵節就要擲筊決定前往南部九天八夜的遶境活動。

大甲鎮瀾宮今年抽出的四季籤內容。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標與台灣省陽宅教育協會理事長周建男一起解籤。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標跪求才擲出聖杯。（記者歐素美攝）

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