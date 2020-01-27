為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大甲鎮瀾宮大年初四子時抽四季籤 今年仍是中籤

大甲鎮瀾宮今年抽出的人口籤，俗稱「國運籤」為中籤。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮今年抽出的人口籤，俗稱「國運籤」為中籤。（記者歐素美攝）

2020-01-28 00:02:22

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮依慣例在初四子時（國曆27日深夜11時至12時）迎神日，抽出4支「四季籤」，其中，俗稱「國運籤」的「人口籤」最受關注，今年標題是「銅銀買紙靴」，內容「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」，延續過去四年，今年第五年仍獲得中籤。

大甲鎮瀾宮在大年初四，誦經迎神，再由董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖擲筊，抽出今年的四季籤，一開始顏清標一直擲不到聖杯，經跪求後才終於擲出第一個聖杯。

其中，首抽「人口籤」，即預測今年歲運。今年仍由台灣省陽宅教育協會理事長周建男擔任解籤，他表示，今年這支籤「銅銀買紙靴」是中籤，代表今年是產業經濟年，所有產業面臨備受挑戰衝擊的一年，所以要立即提升、積極營造新的商機，然後在新的這一年在新的局勢裡才能夠扭轉新的社會的整個局面。

另外隨後抽出「早冬」、「允冬」、「雨水」，則分別為中上籤、中籤跟中上籤。

普遍呈現中上。顏清標說，今年是中籤，大家要團結要打拚，子時已是大年初四，再過兩天就要銷假，大家要回到自己的崗位認真打拚，台灣才有未來，感謝大家，接下來元宵節就要擲筊決定前往南部九天八夜的遶境活動。

大甲鎮瀾宮今年抽出的四季籤內容。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮今年抽出的四季籤內容。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標與台灣省陽宅教育協會理事長周建男一起解籤。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標與台灣省陽宅教育協會理事長周建男一起解籤。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標跪求才擲出聖杯。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標跪求才擲出聖杯。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
抽國運籤是「中華舊俗」？ 顏擇雅：是台灣自由民主新創
2020-01-26 19:07

抽國運籤是「中華舊俗」？ 顏擇雅：是台灣自由民主新創
花蓮勝安宮抽出國運籤 丁巳籤「貴人相助」
2020-01-26 12:52

花蓮勝安宮抽出國運籤 丁巳籤「貴人相助」
北市打造教育核心基地 業者：這類產品會熱賣

北市打造教育核心基地 業者：這類產品會熱賣
南鯤鯓廟國運籤 與2018年同支籤
2020-01-26 05:30

南鯤鯓廟國運籤 與2018年同支籤
保安宮國運籤出爐 鼠年「上籤」運勢比去年好
2020-01-25 06:10

保安宮國運籤出爐 鼠年「上籤」運勢比去年好
湧蓮寺國運農籤中籤王 今年經濟穩固上升、兩岸議題仍無解
2020-01-25 06:10

湧蓮寺國運農籤中籤王 今年經濟穩固上升、兩岸議題仍無解
生活今日熱門
2020-01-27 12:52

武漢肺炎80死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-27 15:15

武漢肺炎》我第5例出現！中部50多歲女性今確診 影片

2020-01-27 19:47

武漢肺炎》中客來台限制擴大 海外、港澳永久居留權也受限

2020-01-27 21:20

妻子包大紅包 人夫買仙草結帳 竟是4張「伍佰」

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播