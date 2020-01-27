桃園是國門第一線 鄭文燦：全力動員防疫，務求滴水不漏

鄭文燦大年初三參香祈福，籲民眾一同把防疫工作做好。（記者李容萍攝）

2020-01-27 22:42:19

〔記者李容萍／桃園報導〕武漢肺炎持續蔓延，桃園市長鄭文燦27日前往龍潭、大溪、復興三區的寺廟參香，祈求台灣遠離武漢肺炎疫情，他說，台灣已有5例武漢肺炎境外移入個案，桃園是國際機場第一線，桃園國際機場以熱點篩檢、耳溫掃描方式，為國人健康安全嚴格把關，假如民眾體溫超過38度，將隔離管理14天，將武漢肺炎阻擋在境外，桃園市11家急救責任醫院將積極提供支援，口罩數量也相當充足，市府要求醫護人員、捷運工作人員等確實配戴口罩，用最高標準防疫，並呼籲民眾一同把防疫工作做好，保護自身及周遭親友的安全。

桃園市衛生局27日召開應變會議除完成各醫療院所防疫應變整備、防疫物資盤點，決議後續將加強護理、長照機構落實住民與訪客監測體溫；要求各大賣場及超商配置乾洗手、額溫槍及落實員工自主健康管理；同時指示交通局、捷運局督導公共運輸業者落實防疫宣導，規劃員工、司機配戴口罩；觀光旅遊局督導旅宿業及觀光景點、遊樂場所等處所加強宣導戴口罩、量體溫等防疫作為，務求防疫做到滴水不漏，確保市民健康安全。

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衛生局呼籲民眾養成量體溫、做好個人衛生防護措施，肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人多擁擠的公共場所等；如需出入醫療院所，應全程佩戴口罩；民眾自中國大陸返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員；返國14天內若出現發燒（超過38度）或呼吸道症狀，應主動撥打防疫專線，依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，相關疑問可撥打防疫專線1922洽詢。

桃園市11家急救責任醫院，分為林口長庚醫院、台北榮民總醫院桃園分院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院、衛福部桃園醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院、聯新國際醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院、怡仁綜合醫院，民眾若有疑似症狀可到醫院進行治療及檢驗。

另外，衛福部桃園醫院除了在急診室外設置戶外隔離區，提供防疫篩檢，27日公告新的防疫措施，包括桃園醫院及新屋分院即日起進入院區者，均需佩戴口罩；探病者最多以2人為限，照顧發燒患者以1人為限，另外探病及照顧者有發燒症狀，一律禁止進入院區。

鄭文燦大年初三參香祈福，籲民眾一同把防疫工作做好。（記者李容萍攝）

衛福部桃園醫院公告新的防疫措施，即日起只要進入院區者，均需佩戴口罩，進出急診需量體溫。（記者李容萍攝）

衛福部桃園醫院除了在急診室外設置戶外隔離區，提供防疫篩檢。（記者李容萍攝）

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