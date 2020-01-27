首波寒流來了！氣溫溜滑梯 最低恐下探7度

因應強烈冷氣團南下及防範武漢肺炎，民眾外出穿上保暖衣物及戴上口罩。（記者陳志曲攝）

2020-01-27 21:35:18

〔記者林曉雲／台北報導〕入冬首波寒流來了！從今晚開始氣溫溜滑梯一路下滑，中央氣象局表示，明天（28日）寒流逐漸南下，各地天氣轉冷，中部以北及東北部地區有11度左右氣溫發生的機率；華南雲雨區東移，各地有短暫雨，馬祖易有低雲影響能見度。

中央氣象局預報，初五起一連4天將有明顯首波寒流影響，亦即1月29日至2月1日、初五至初八會非常寒冷，達到最低溫，預估台北市低溫將下探9度，初五到初七是冷空氣影響最明顯的時間，空曠處、近山、谷地的低溫可能會下探7度。

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氣象局說明寒流情況，西半部在夜間清晨容易因輻射冷卻現象來到更低的溫度，台南以北及東北部地區氣溫僅8至11度，空曠地區或近山區的平地氣溫可能再低一些，高屏及花東也只有12至14度左右，白天受寒流影響最大的北部地區高溫只在15度左右，是冷空氣表現最顯著的時期。

各地大多為多雲到晴，降雨剩下花東的零星雨勢，29日西半部山區及宜蘭地區也有零星雨勢，其他地區大多為多雲到晴；只有花東地區有零星小降雨。

另，2月2日和3日寒流稍減弱，早晚氣溫仍低，白天氣溫雖稍有回升，但還是偏冷，西半部須留意日夜溫差；2月4日至6日冷空氣強度持續減弱，各地氣溫回升，須留意日夜溫差變化，北部及東半部有局部短暫雨。

「天氣即時預報」臉書也指，今天大年初三是強冷空氣開始，初五起將增強為入冬來首次「寒流」，初八前「愈來愈冷」，最冷的時間點「初五到初七」，提醒民眾未來幾天需特別注意保暖，尤其空曠區域、沿海、河谷、山谷溫度會更低，老人或有心血管疾病的人宜特別注意身體狀況。並建議民眾因應寒流之穿著，北部、宜蘭、外島民眾可穿「厚長袖及重羽絨外套」；中南部、花東民眾則可穿「薄長袖及重羽絨外套」。

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