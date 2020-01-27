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氣炸了！鰲鼓濕地非法捕魚？竟是嘉義大學生態調查錯誤示範

設網捕魚的學生沒穿救生衣，也沒配戴識別證，鳥友誤認是非法捕魚。（記者張瑞楨翻攝）

設網捕魚的學生沒穿救生衣，也沒配戴識別證，鳥友誤認是非法捕魚。（記者張瑞楨翻攝）

2020-01-27 23:46:19

〔記者張瑞楨／綜合報導〕鳥友今天在嘉義鰲鼓濕地發現4輛車10人，公開架設漁網非法捕魚，氣得向警察報案，希望能將這群戕害生態的壞人繩之以法，負責管理此濕地區域的台糖事業部東石農場主任蔡金泰立即馳抵，但這群人已離開，他下水清除漁網，搞了半天，竟發現這是嘉義大學水生生物科學系的生態調查，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺氣炸了，質疑這群學生不懂規矩、錯誤示範，記者撥打電話求證，吳姓學生說，爾後會改進，也會向農場道歉。

鰲鼓濕地是台灣重要的濕地，也是重要候鳥棲息地，吸引很多候鳥棲息，早於2012年就公告禁止捕魚，今天下午鳥友在濕地的七號亭旁，驚見10名年輕人，駕駛4輛車，公然在此下漁網捕魚，當地人來人往，這群人毫不避諱異樣眼光，鳥友看不下去，錄影向農場與警方報案，警察尚未抵達前，這群人就設好漁網離去，農場主任蔡金泰率先抵達，因此地常有人非法捕魚，他相當在乎，立即穿青蛙裝下水撈除漁網。

不料，他們竟發現漁網上有「嘉義大學水生生物科學系生態調查實驗」，以及兩組電話號碼，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺相當生氣，他說，學生犯了兩項重大錯誤，其一是沒有識別證，沒有穿救生衣，沒有告知農場，外人跟農場不知道是學術研究，這是不專業的調查行為，其二是易招惹非議，在遊客面前大方架網子捕魚，會讓遊客誤認可以捕魚，這是錯誤示範。

陳建樺撥打漁網電話，但無人接聽，他向熟識的嘉義大學教授反映，希望這位教授能轉告學生的指導教授，不過，記者今天傍晚撥打魚網電話，是一位吳姓學生接聽，他說，這項研究調查是賴姓教授的計畫案，他不否認今天去架網捕魚，也不否認沒識別證、沒穿救生衣，但是他強調，捕魚之前，曾告知生態館的志工，並非沒有通知農場，至於引起上述爭議，吳姓同學說，他們會改善，他也會找時間向農場道歉。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，很感謝鳥友的通報義舉，這次犯錯的是學生，不是鳥友，也希望鳥友持續努力，遏止破壞生態的行為。

鳥友錄下設網捕魚的人車與過程，向警方報案。（記者張瑞楨翻攝）

鳥友錄下設網捕魚的人車與過程，向警方報案。（記者張瑞楨翻攝）

農場主任撈除漁網，驚見嘉義大學水生生物科學系的識別標誌。（記者張瑞楨翻攝）

農場主任撈除漁網，驚見嘉義大學水生生物科學系的識別標誌。（記者張瑞楨翻攝）

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