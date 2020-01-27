訪台日本遊客破200萬 台南花燈躍上大阪難波站

大阪南海電鐵公司舉辦「台灣週」活動，台南花燈參與展出，提升台南的能見度。（圖由市議員李啟維提供）

2020-01-27 17:29:56

〔記者蔡文居／台南報導〕日本大阪南海電鐵公司舉辦「台灣週」活動，感謝去年日本遊客訪台人數突破200萬人次，在大阪南海難波站展示來自台南的花燈，並特別感謝台南市政府的協助展出，由於難波站人潮眾多，這次的展出也大大提升台南的能見度。

居中協助的台南市議員李啟維表示，日本大阪南海電鐵公司日前在偶然的機會下，看到台南花燈在大阪中之島的展示，認為很漂亮且非常具有台灣特色，於是請台南出身的員工周亭儀小姐和台南市政府接洽，過程也發生一些困難，因周小姐與他有親戚關係，他受邀參與協助，最後順利促成台南的花燈能夠在大阪南海難波站和當地的瑞士酒店展出，展期至2月2日止。

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李啟維說，難波站是連結關西機場與大阪市區的交通樞紐，不僅日本人通勤數量龐大，國際的觀光旅客數量也很多。這次宣傳不僅能大大提升台南的能見度，也是對台南很好的宣傳。

李啟維說，很感謝周亭儀小姐為了這次的活動在日本能順利舉行，還特地從日本趕回台南，非常用心，而他們公司也相當重視此次台灣週的活動，透過在日本媒體的宣傳，也提高日本人對台灣的印象；另一方面，也為台南的元宵節宣傳，提升日本人來台南觀光的意願。

他說，雖然日本人來台灣觀光的人數不斷增加，去年首次突破200萬人次，卻遠不如台灣至日本觀光的400多萬人次。台灣要成為觀光大國，確實有很多地方需要改進，這次花燈差點借不成就是最好的例子。

台南花燈在大阪南海電鐵難波站展出。（圖由市議員李啟維提供）

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