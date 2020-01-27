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國道這些路段下午恐車多 高公局建議改走替代道路

今天上午8時43分，國1南向200.1公里，2小車追撞，回堵2公里。（圖由高公局提供）

今天上午8時43分，國1南向200.1公里，2小車追撞，回堵2公里。（圖由高公局提供）

2020-01-27 15:14:57

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是春節大年初三，高速公路局研判，下午國1北向台南、彰化、台中、新竹路段；國3北向南投、台中、苗栗、桃園路段；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統路段可能會出現車多情形，請用路人多留意國道壅塞路段，建議透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並可收聽警廣或利用該局1968網站及App，掌握即時路況資訊並適時調整行程。

春節連假期間，高公局規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台 63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局也呼籲，民眾北向可多利用台61快速公路，不僅免費又快速，其中台南至新竹路段可完整替代國道路段，建議轉換道路更好走，避免塞在車陣中。

今天為連續假期第5天，高公局中午說明，今日上午國道全線車流於10時後逐漸增加，壅塞路段主要為國1南向楊梅端-新竹、彰化-埔鹽系統，北向台中-台中系統；國3南向土城-龍潭、中投-霧峰系統，北向西螺-員林；國5北向頭城-坪林等路段。

高公局表示，上午發生多起事故影響國道車流，其中8時43分國1南向200.1公里2小車追撞回堵2公里，9時33分國3南向423.8公里3小車追撞回堵8公里，11時08分國3南向中寮隧道（379公里）6小車追撞回堵8公里，顯示連假期間國道交通需求量大增情況下，只要發生事故就會對國道行車順暢造成嚴重影響。

昨日（26日）全日總延車公里為127百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）之1.5倍；今日0-5時平均總延車公里為8.5百萬車公里，為年平均平日 （3.7百萬車公里）之2.3倍；截至中午12時，國道全線總延車公里為47.8百萬車公里，預估今日交通量為140百萬車公里。

高公局建議，民眾可儘量利用公共運輸工具，假期前務必作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障；若遇到車輛故障或事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位由公警大隊勤指中心處理。另亦建議民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，行車注意車前狀況並保持安全距離。

上午9時33分，國3南向423.8公里，3小車追撞，回堵8公里。（圖由高公局提供）

上午9時33分，國3南向423.8公里，3小車追撞，回堵8公里。（圖由高公局提供）

上午11時08分，國3南向中寮隧道（379公里），6小車追撞，回堵8公里。（圖由高公局提供）

上午11時08分，國3南向中寮隧道（379公里），6小車追撞，回堵8公里。（圖由高公局提供）

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