花蓮現北返車潮 部份路段壅塞

連續假期第5天，蘇花公路午後開始出現北返的車流，花蓮縣警局新城分局指出，台9線崇德管制站北上車道湧入大量車潮。（圖由新城警分局提供）

2020-01-27 15:08:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕今日初三為春節連續假期第5天，蘇花公路午後開始出現北返的車流，花蓮縣警局新城分局指出，台9線崇德管制站北上車道湧入大量車潮；而公路總局第4區養護工程處指出，整體而言，蘇花改隧道均可維持50-60公里/小時的速度。

第4區養護工程處指出，蘇花公路今日南下交通狀況將與昨日類似為車多態勢，中午以後北返車潮開始湧現，交控中心隨時監控交通路況，依據路況動態調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，並偕同現場警力指揮疏導車流，運用隧道廣播與標誌車引導用路人，以提升速度增加疏解率。

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4工處指出，宜蘭、花蓮地區天氣多雲有短暫雨，截至上午10時，台9線蘇花改南下宜蘭往花蓮方向車流量為5491輛，南下尖峰小時車流量達915輛/小時，北上花蓮往宜蘭方向為2953輛，北上尖峰小時車流量為597輛/小時，整體而言，蘇花改隧道均可維持50-60公里/小時之速度。

公路總局指出，呼籲用路人出發前請做好車輛安全檢查，進入南澳市區避免違規路邊臨停，並參考路況資訊、遵照人員指揮循序漸進，進入隧道後請開啟大燈，遵循速限並保持安全間距，在速限範圍內儘量提高速度，蘇花改路段行駛左側車道，禁行右側緊急救援車道。

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