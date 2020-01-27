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武漢肺炎》口罩工廠春節首日營業 排隊人龍逾百公尺！

田中口罩工廠開賣，大排長龍！（記者劉曉欣攝）

田中口罩工廠開賣，大排長龍！（記者劉曉欣攝）

2020-01-27 10:56:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，彰化田中口罩觀光工廠今天開店營業，店門還沒開門，就吸引民眾大排長龍，人龍超過100公尺！

口罩觀光工廠表示，由於11條生產線初六才恢復上班，因此，今天觀光工廠開賣只有架上的貨，賣完為止，每人限量5盒。

不過，排隊人龍搶買口罩超過100公尺，成為田中工業區的奇景！

彰化田中口罩工廠大排長龍。（取自臉書社團田中人）

彰化田中口罩工廠大排長龍。（取自臉書社團田中人）

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