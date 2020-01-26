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武漢肺炎》全球台灣醫衛總會：WHO不該阻礙台灣參與全球防疫

「全球台灣醫衛總會」今天呼籲，面對中國武漢肺炎全球疫情爆發，世界衛生組織（WHO）不該阻礙台灣參與全球防疫。圖為乘客戴口罩行機場防疫提醒告示。（資料照）

「全球台灣醫衛總會」今天呼籲，面對中國武漢肺炎全球疫情爆發，世界衛生組織（WHO）不該阻礙台灣參與全球防疫。圖為乘客戴口罩行機場防疫提醒告示。（資料照）

2020-01-26 21:01:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕由世界各地的醫療專業與發展人員組成的「全球台灣醫衛總會」今天呼籲，面對中國武漢肺炎全球疫情爆發，世界衛生組織（WHO）不該阻礙台灣參與全球防疫。

全球台灣醫衛總會指出，WHO是全球最大的政府間衛生機構，但在全球歷經多次嚴重的傳染病疫情之後，再次證明其完全背棄醫療倫理施行的準則，讓偏頗暫時的政治論述凌駕人道醫療之上，包括對台灣2300萬人的生命健康權。

全球台灣醫衛總會表示，在當今全球化的時代，疾病的擴散也變得更加的容易，因此各國疫情的分享是各國的義務。然而，自去年12月中國河北省發生武漢肺炎疫情，中國政府等到疫情擴散至武漢和湖北省之外後才公開說明，危害中國人民的生命權，也嚴重危害到世界各國人民的生命與經濟。

全球台灣醫衛總會指出，WHO不僅對中國刻意隱瞞疫情無任何具體作為，在協助國際掌握與了解緊急疫情的世衛專家會議，也阻礙台灣的參與，甚至背於現實，聲稱中國可以分享給台灣防疫的資訊。

全球台灣醫衛總會指出，WHO放任中國的政治操作，對於已受疫情波及、情況危急的台灣視若無睹，置台灣人民的安危於不顧，完全背離世衛組織的宗旨及人道互助的初衷。17年前，台灣被WHO排除於全球防疫的架構之外，人民自力救濟並且全力支持世界各國脫離SARS風暴，17年間，WHO卻依然沒有改變。

全球台灣醫衛總會也呼籲各國政府，加緊督促WHO秉持醫衛專業考量，屏除政治偏見，盡力督促中國公開武漢肺炎疫情，也必須邀請台灣參與WHO防疫會議、機制與活動，讓台灣可以獲得最新的疫情資訊，也讓台灣可以分享過往成功的防疫經驗。

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