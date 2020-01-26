為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》我國今晚再新增1例確診 累積已4例

中央流行疫情指揮中心今（26）晚再公布一例武漢肺炎確診病例。（記者吳欣恬攝）

中央流行疫情指揮中心今（26）晚再公布一例武漢肺炎確診病例。（記者吳欣恬攝）

2020-01-26 19:49:14

〔記者吳欣恬／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（26）晚再公布一例確診案例，為台灣北部一名50多歲女性，參加中國武漢出發去歐洲的旅行團，22日起有咳嗽症狀，並無發燒，25日返台主動通報，今日確診。我國至今共累積4例武漢肺炎。疾管署表示，患者在機上的接觸者尚待調閱艙單確認人數。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，這名北部50多歲女性，1月13日自台灣搭機飛往中國武漢，待到15日，期間並未前往華南海鮮市場；16日跟著中國當地旅行團至歐洲旅遊，1月22日起有咳嗽症狀，25日咳嗽症狀加劇，並自歐洲飛往中國廣州，同日獨自一人從廣州飛回台灣，在機上全程佩戴口罩及填寫「防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明卡」，並於入境時主動告知機場檢疫人員，隨即後送至醫院負壓隔離病房治療，經通報檢驗於今日確診；目前健康狀況穩定，衛生單位持續追蹤個案返台班機之相關接觸者健康情形。

莊人祥指出，25日患者所搭乘自中國廣州飛回台灣的班機，機上共有13名機組員，其他乘客尚待向航空公司調艙單確認人數。

指揮中心統計，1月26日截至下午4時，國內新增67例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，截至目前累計通報350名個案，含4名確診、147名排除、41名初驗陰性、其餘仍待檢驗。

1月21日中央流行疫情指揮中心公布我國首例確診，是一名55歲自中國武漢返台的女台商，因為對當地的醫療沒有信心，因此在發燒9天後於20日搭機回台，下機後主動通報；24日指揮中心再公布兩例確診，分別為中國武漢旅遊團50多歲中國籍女性團員，以及自中國武漢返台的50多歲男性台商，兩人皆為21日入境。女團員23日因發燒就醫，台商則20日出現感冒症狀、22日還抱病前往金巴黎（金芭黎）大舞廳、23日就醫才說自武漢返台而被通報，今天確認的北部女性則為第4例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》中國2064例確診56死 潛伏期最短1天發病
2020-01-26 20:03

武漢肺炎》中國2064例確診56死 潛伏期最短1天發病
武漢肺炎》蔡正元詛咒口罩禁制令 行政院嘆：實在不知所云
2020-01-26 19:12

武漢肺炎》蔡正元詛咒口罩禁制令 行政院嘆：實在不知所云
雙薪家庭住帝寶！總價998萬起圓夢

雙薪家庭住帝寶！總價998萬起圓夢
武漢肺炎》潛伏期也會傳染 中國研究：最短1天就發病
2020-01-26 19:06

武漢肺炎》潛伏期也會傳染 中國研究：最短1天就發病
武漢肺炎》防疫升級 蘇貞昌PO陸生陸配來台新規範
2020-01-26 18:59

武漢肺炎》防疫升級 蘇貞昌PO陸生陸配來台新規範
星巴克是鄰居 食衣住行育樂一次滿足

星巴克是鄰居 食衣住行育樂一次滿足
武漢肺炎》中市府找到武漢返台男子 朗讀居家檢疫書
2020-01-26 18:43

武漢肺炎》中市府找到武漢返台男子 朗讀居家檢疫書
武漢肺炎》避免傳染 華航取消2/1～2/10往來中國30航班
2020-01-26 18:32

武漢肺炎》避免傳染 華航取消2/1～2/10往來中國30航班
生活今日熱門
2020-01-26 12:35

武漢肺炎》兒子從武漢「歷劫歸來」 高調宴客在台中趴趴走

2020-01-26 11:54

武漢肺炎56死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-26 16:02

男子武漢返台趴趴走 再不配合將罰1萬~15萬元

2020-01-26 19:49

武漢肺炎》我國今晚再新增1例確診 累積已4例

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播