武漢肺炎》我國今晚再新增1例確診 累積已4例

中央流行疫情指揮中心今（26）晚再公布一例武漢肺炎確診病例。（記者吳欣恬攝）

2020-01-26 19:49:14

〔記者吳欣恬／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（26）晚再公布一例確診案例，為台灣北部一名50多歲女性，參加中國武漢出發去歐洲的旅行團，22日起有咳嗽症狀，並無發燒，25日返台主動通報，今日確診。我國至今共累積4例武漢肺炎。疾管署表示，患者在機上的接觸者尚待調閱艙單確認人數。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，這名北部50多歲女性，1月13日自台灣搭機飛往中國武漢，待到15日，期間並未前往華南海鮮市場；16日跟著中國當地旅行團至歐洲旅遊，1月22日起有咳嗽症狀，25日咳嗽症狀加劇，並自歐洲飛往中國廣州，同日獨自一人從廣州飛回台灣，在機上全程佩戴口罩及填寫「防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明卡」，並於入境時主動告知機場檢疫人員，隨即後送至醫院負壓隔離病房治療，經通報檢驗於今日確診；目前健康狀況穩定，衛生單位持續追蹤個案返台班機之相關接觸者健康情形。

請繼續往下閱讀...

莊人祥指出，25日患者所搭乘自中國廣州飛回台灣的班機，機上共有13名機組員，其他乘客尚待向航空公司調艙單確認人數。

指揮中心統計，1月26日截至下午4時，國內新增67例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，截至目前累計通報350名個案，含4名確診、147名排除、41名初驗陰性、其餘仍待檢驗。

1月21日中央流行疫情指揮中心公布我國首例確診，是一名55歲自中國武漢返台的女台商，因為對當地的醫療沒有信心，因此在發燒9天後於20日搭機回台，下機後主動通報；24日指揮中心再公布兩例確診，分別為中國武漢旅遊團50多歲中國籍女性團員，以及自中國武漢返台的50多歲男性台商，兩人皆為21日入境。女團員23日因發燒就醫，台商則20日出現感冒症狀、22日還抱病前往金巴黎（金芭黎）大舞廳、23日就醫才說自武漢返台而被通報，今天確認的北部女性則為第4例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法