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武漢肺炎》致死率15％？台專家：多為輕症 死亡率約3％

衛福部傳染病防治醫療網指揮官張上淳（右）和感染症醫學會理事長黃立民（左）說明武漢肺炎。（記者吳欣恬攝）

衛福部傳染病防治醫療網指揮官張上淳（右）和感染症醫學會理事長黃立民（左）說明武漢肺炎。（記者吳欣恬攝）

2020-01-26 14:58:05

〔記者吳欣恬／台北報導〕有中國專家在國際著名醫學期刊《刺胳針（The Lancet）》發表有關中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎病人的臨床症狀及流行病學情況，當中指出，41人的死亡率是15％，且首名病人並未到過華南海鮮市場。對此，台灣感染專家表示，報告中的41名是中度、中重度患者，但目前看到有許多患者是輕症，整體死亡率約3％。

衛福部傳染病防治醫療網指揮官張上淳指出，該份報告內容只以最初的41例為對象，都是中度、中重度的病人，大部分都有肺炎現象，死亡率近15％，會讓民眾誤以為跟當年SARS相當。

但張上淳說，據了解，該份報告不完全代表現在武漢肺炎臨床的樣貌，因為現在看到的臨床樣貌其實滿高比例是輕症患者，不一定會有肺炎現象。他舉例，台灣3名確診案例，只有一個有明顯肺炎，另兩人有一個完全沒有，另一個非常非常輕微，在「有肺炎和沒有肺炎之間」。因此不能用41個病例來代表全部武漢肺炎感染個案的樣貌。

張上淳表示，從大規模檢測病人來看，目前武漢肺炎致死率大概在3％左右，隨著時間演變會不會有變化，要再追蹤。

至於最初的個案沒有去過華南海鮮市場，張上淳指出，這推測更早之前社區已有人得，透過人跟人接觸傳播，才會變成最早發現的病人沒去過。他說，也可能是有其他病毒來源，不是在華南海鮮市場，但目前掌握的資訊尚無法清楚說明。

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