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霸氣砸百萬！ 竹南龍鳳宮「大龜王」第一天就被祈回

竹南后厝龍鳳宮今年的大龜王，被已台北一家生技公司以100萬元求回。（記者彭健禮攝）

竹南后厝龍鳳宮今年的大龜王，被已台北一家生技公司以100萬元求回。（記者彭健禮攝）

2020-01-25 16:11:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民眾大年初一都會到寺廟參拜祈福、求財，苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮大年初一到元宵的「祈福龜」活動是新春重頭戲，廟方今年依舊打造近百隻的大、小金錢龜，今天起供信眾祈回保佑事業亨通、財源廣進。

「龜」代表長壽，早年農村社會，以麵粉或糕餅製成「麵龜」，讓信徒祈回分食保平安，隨著時代變遷，麵龜改以罐頭、飲料、麵條、白米等製成的「平安龜」。

廟方表示，為了替年節增添喜氣，預祝來年平安發大財，也請師傅打造「金錢龜」，象徵「財運廣進、源源不絕」，供信眾祈回，保佑事業亨通。

廟方利用1000元紙鈔、100元紙鈔拼製成金錢龜，大年初一起擺放在廟埕，供信徒祈求，吸引不少信徒目光，合影拍照；其中，今年的大龜王，今天一早已被台北一家生技公司以100萬元求回。

廟方表示，信眾選定想要的金錢龜後，先以底價向媽祖祈求，成功擲出聖筊就能祈回，若擲嘸聖筊，就再加碼擲筊，直到媽祖同意；不少公司企業，都已是連年來祈求。

除了祈福龜，廟方於大年初一到元宵也提供過平安橋消災解厄服務，還有烤畫DIY、親子搓湯圓、五洲園掌中劇團布袋戲、九天民俗技藝團、影視歌星等表演。詳情可洽：（037）464620。

金錢龜身覆蓋滿滿紙鈔，大年初一起擺放在廟埕，供信徒祈求，也吸引不少信徒合影拍照。（記者彭健禮攝）

金錢龜身覆蓋滿滿紙鈔，大年初一起擺放在廟埕，供信徒祈求，也吸引不少信徒合影拍照。（記者彭健禮攝）

金錢龜身覆蓋滿滿紙鈔，大年初一起擺放在廟埕，供信徒祈求。（記者彭健禮攝）

金錢龜身覆蓋滿滿紙鈔，大年初一起擺放在廟埕，供信徒祈求。（記者彭健禮攝）

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