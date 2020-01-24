武漢肺炎》台南成大醫院 雲嘉南唯一通報個案檢驗機構

成大醫院。（資料照）

2020-01-24 15:18:55

〔記者王姝琇／台南報導〕中央流行疫情指揮中心將「武漢肺炎」疫情等級提升至第二級。衛生福利部指定台南成功大學醫學院附設醫院，為雲嘉南地區唯一「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案的檢驗機構。

成功大學醫學院附設醫院院長沈孟儒呼籲，民眾對疫情不要過度恐慌，受檢者須具有「發燒或呼吸道症狀」、「14天內中國旅遊史」等條件，是否篩檢應由醫師專業建議決定。他進一步指出，患者經採檢後，仍須隔離48小時才能確定是否感染武漢地區新型冠狀病毒。

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成功大學醫學院附設醫院門診今日起至1月28日休診，民眾有就醫需要請至24小時提供服務的急診；若自覺身體不適到成功大學醫學院附設醫院急診，醫師將會依有無發燒、呼吸道症狀等，以及是否14天內有中國旅遊史等主客觀因素，專業判斷決定安排篩檢與否。

同時，為配合衛生福利部疾病管制署之感染管制措施，成功大學醫學院附設醫院即日起執行全院門禁管制，謝絕所有探病訪客。護理人員也在住院大樓入口設體溫量測站，陪病者需出示陪伴證，並戴口罩及測量體溫（陪伴者若發燒則須換人），確定無發燒症狀，才可進入醫院。

沈孟儒表示，身為國家級醫學中心責無旁貸，醫院將謹守重大疫情防治措施，守護民眾的健康。

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