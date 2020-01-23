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武漢肺炎》機捷防疫啟動 第一線人員全面配戴口罩

啟動武漢肺炎防疫作業，機捷第一線人員全面配戴口罩，車箱、站體全面消毒。（桃捷公司提供）

啟動武漢肺炎防疫作業，機捷第一線人員全面配戴口罩，車箱、站體全面消毒。（桃捷公司提供）

2020-01-23 19:19:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］為期7天的春節連假開始，負責疏運國內外旅客的桃園機場捷運，全面啟動武漢肺炎防疫作業，桃園捷運公司表示，要求和旅客有直接接觸的站務人員、志工、清潔人員、保全人員、司機員，即起均須配戴口罩、量體溫，直達車車廂也開啟電漿殺菌模組，全面消滅細菌、病毒，以確保車廂空氣品質，車站設備則定期使用酒精消毒，提升環境衛生，另呼籲旅客出入公共場所，務必配戴口罩。

桃捷公司表示，春節前夕搭乘人次明顯增加，昨天（22日）單日總運量達9萬1633人次，較去年平均日運量增加19.61%，配合桃園市政府春節交通疏運計畫，於1月22日至1月23日，以及1月28日至1月31日，兩階段延長營運時間至次日凌晨1點。

市長鄭文燦今天率領市府團隊，到桃捷行控中心視察春節旅運狀況，並發放福袋慰勞工作人員，鄭文燦表示，機捷是連結機場的重要交通節點，必須高標準啟動防疫措施，對於桃捷公司積極啟動防疫作為表示肯定，也感謝桃捷公司同仁在春節期間堅守崗位，希望接下來的大年初二出國高峰期，以及大年初四、初五的回國高峰期，繼續上緊發條，將春節旅運完美執行。

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

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啟動武漢肺炎防疫作業，機捷第一線人員全面配戴口罩，車箱、站體全面消毒。（桃捷公司提供）

啟動武漢肺炎防疫作業，機捷第一線人員全面配戴口罩，車箱、站體全面消毒。（桃捷公司提供）

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