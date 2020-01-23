春節連假啟動 民航+軍機全力支援台金航線

國防部支援C-130運輸機載運旅台鄉親返金過年。（記者吳正庭攝）

2020-01-23 18:36:50

〔記者吳正庭／金門報導〕春節連假第1天，金門縣長楊鎮浯今天前往金門機場迎接返鄉過年鄉親，並轉往軍機場，與金防部指揮官賀政中將共同等候搭乘軍機返金的鄉親。由於中國武漢肺炎效應，歸心似箭的旅客，不少人戴著口罩加強自我防護。

金防部對搭軍機旅客實施體溫檢測。（記者吳正庭攝）

楊鎮浯今天一早先前往金門各鄉鎮了解菜、肉供應行情，再由縣府觀光處長丁健剛等人陪同，與金門航空站主任洪念慈，一起在機場出境處分發福袋、小布偶迎接帶著大包小包行李返鄉過年的鄉親；同一時間，縣府設於台北松山機場的服務台，與立法委員陳玉珍分別協助鄉親搭機，許多久未謀面的老朋友、同學，見面互道恭喜。

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金門縣長楊鎮浯（右一）、金門航空站主任洪念慈（右二），在機場入境處迎接旅客贈送福袋、小布偶。（記者吳正庭攝）

洪念慈說，包含加班機在內，台灣本島飛金門共計53架次、106趟來回，其中立榮航空出動10架次的A321加大機型，華信也有2架次大機型客機；另外國防部也支援3架次C-130運輸機，民航機搭配軍機，一整天疏運近9000人次旅客往返金門。

金門縣長楊鎮浯（前右一）在機場入境處迎接旅客贈送福袋。（記者吳正庭攝）

楊鎮浯說，國內航線少了遠東航空後，很擔心台金航線運能吃緊，縣府最大的任務，就是要確保每1位鄉親都能夠返鄉過年，幸好各單位事先規畫，就現階段來看，幸好天公作美，在天候正常的情形下，整個疏運的狀況還算順暢。

金門公共車船管理處長王垣坤（右三）前往軍機場，協助返鄉旅客搭乘接駁公車轉赴民用機場事宜。（記者吳正庭攝）

楊鎮浯說，從大概近8成旅客戴著口罩的現象，顯示政府在防疫宣導還是有達到一定的功效；他說，包含小三通口岸會有大量往返的旅客，地方政府也一定會配合整體政策，做好防疫把關的動作。

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