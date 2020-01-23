我國籍航空停飛武漢航班 林佳龍：業者專業判斷也符合期待

交通部長林佳龍23日參加星宇航空首航儀式,並在會後針對武漢肺癌疫情表示，我國國籍航空會在春節返鄉高峰後停飛武漢直航班機或調節旅客，這是航空公司的專業判斷，也符合期待，交通部是支持的。（記者劉信德攝）

2020-01-23 14:25:28

〔記者劉信德／桃園機場報導〕交通部長林佳龍23日參加星宇航空首航儀式，並在會後針對武漢肺癌疫情表示，我國國籍航空會在春節返鄉高峰後停飛武漢直航班機或調節旅客，這是航空公司的專業判斷，也符合期待，交通部是支持的。

林佳龍說，因為中國疫情資訊不透明，先前也隱匿，所以現在肺炎爆發後，大家發現「其實問題可能比想像的還嚴重」。至於在防疫工作上，交通部已有應變小組會議，針對機場、港口、陸運等，會以最嚴格標準，提升防疫的準備。

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對於記者提問，若採取停飛武漢直航班機，是否會造成旅客改到其他城市搭機，造成疫情控制不易，林佳龍說，武漢封城後出入境旅客會大幅度減少，相信民眾在春節疏運一段時間後，對航空需求也會減少。

林佳龍並表示，停飛武漢航班是他所提出的要求，也希望從我國國籍航空先做起，航空公司也做出在春節返鄉高峰後停飛或調節旅客的決定，這是航空公司的專業判斷，也符合期待，交通部是支持的。

林佳龍呼籲中國能夠做好旅客在登機前的體溫與徵狀檢查，避免上飛機後或是原機返航時，還需要再做隔離，這過程都有風險存在，也呼籲國人做好防疫工作與自我健康檢查。

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