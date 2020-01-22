武漢肺炎》130名武漢旅客在台 觀光局要求量體溫戴口罩

目前在台8團、130名武漢旅客部分，觀光局均有掌握動態，已要求領隊、導遊每日掌握旅客體溫及身體狀況有無異常，定期通報，並要求團員於密閉空間要配戴口罩。圖為台北車站許多旅客紛紛戴上口罩。（記者王藝菘攝）

2020-01-22 22:32:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕春節假期明登場，為避免春節疏運期間，因大量人流移動，造成疫情擴大，交通部長林佳龍今下午聽取常務次長祁文中邀集疾管署、陸委會及陸海空單位召開專案會議研商情形後，指示交通部即刻成立專案應變小組，針對武漢觀光旅行團安排、航班退改票處理、各類運具及場站防疫物資整備、清潔消毒、宣導等防疫工作，進行統籌安排，要求各疏運單位全面落實交通防疫工作。

有關觀光旅行團處理部分，觀光局已於今日通函國內旅行業即日起禁止出團湖北旅遊，針對武漢旅行團10團、178人預計於春節期間入境部分，陸委會已於今日上午召會研商，建議移民署廢止入境許可不予接待。目前在台8團、130名武漢旅客部分，觀光局均有掌握動態，已要求領隊、導遊每日掌握旅客體溫及身體狀況有無異常，定期通報，並要求團員於密閉空間要配戴口罩。另建議在台住宿旅館要求旅行社協調旅館及飯店業者，房間盡可能集中安排，餐廳用餐時間，盡可能透過時間或空間區隔其他旅客。另請旅行社洽遊覽車業者提供酒精洗手液及口罩。

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武漢航班飛航部分，考量台商春節返鄉需求，現階段尚須視後續疫情發展狀況，請民航局與疾管署及相關航空公司保持密切聯繫，除持續加強機上防護及入境檢疫，並研擬停航評估機制與時點。另民航局已協調飛航武漢航線航空公司，於特定期間內退改票免收手續費。

針對各類運具（航機、船舶及鐵公路客運）、場站（機場、港埠及鐵公路車站、休息站），及旅客與服務人員防疫管理部分，已請交通部各陸海空運有關單位確實督促運輸業者要求所屬員工，包含機組員、客運駕駛員及船員等落實自我健康管理，各類運具、場站做好口罩、耳溫槍及洗手液等防疫物資整備，配合提供有需要的旅客，並做好清潔消毒工作及通報作業，加強宣導防疫訊息，同時建議飛航武漢航線航班機組員每日執勤前量體溫，值勤時配戴口罩。

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