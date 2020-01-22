埔鹽順澤宮送3000招財錢母 初一到初五送千頂冠軍帽

埔鹽順澤宮春節期間持續發送冠軍帽，初一至初五，每日加碼至1000頂。（記者陳冠備攝）

2020-01-22 20:28:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化埔鹽順澤宮爆紅至今4個多月，天天都有信眾到廟求取冠軍帽，每天500頂發放當日就被搶空，目前發送數量已經超過10萬頂，名氣不墜，為因應農曆新年到來，返鄉人潮增加，順澤宮決定增加發放量，從初一到初五每日發放1000頂，另外也準備驚喜禮物，3000個「錢母」送給參香民眾，祈福鼠年亨通，財源廣進。

鐵人三項選手伊登（Gustav Iden）去年9月戴著印有「埔鹽順澤宮」宮廟帽參加比賽，勇奪世界冠軍，該頂冠軍帽因此一炮而紅，不少運動選手、開店業者或是為生病親友祈福者等都來求神帽，創下一週加訂4萬頂記錄，總統大選期間，蔡英文、韓國瑜等人到彰化輔選，也曾到順澤宮參拜並帶上冠軍帽，去年11月，伊登本人更親自到廟還願，讓這頂冠軍帽增添傳奇。

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儘管冠軍帽超夯，廟方堅持不販售，甚至以加蓋「廟印」來杜絕仿冒，也採每日限量500頂發放，至今4個月已發放超過10萬頂，但仍有民眾沒拿到，希望趁過年返鄉求帽，求好運。

順澤宮總幹事陳守欽表示，順澤宮去年經歷不可思議的一年，也為了這頂冠軍帽全體至今都未休息1日，因此廟方決定在迎接庚子年前小年夜與除夕暫停發放2日，讓大家休息，並規劃新年初一到初五，每天發1千頂，分上午9點跟下午2點兩時段發放，各發放500頂，不過下午僅開放給外縣市民眾索取，避免遠道而來民眾敗興而歸，領取民眾都須出示可辨識的證件登記，以免有人當天重覆排隊領取，影響其他人權益。

新春祈福今年有驚喜！陳守欽說，往年新春期間廟方會訂製500枚招財錢母發放，今年預估人潮會增倍，追加訂製3000枚贈送，領取錢母不用排隊，只要信眾持香拜拜，就會有廟務人員將錢母放在供桌金紙上，發完為止。

順澤宮好事連連！陳守欽說，廟方20年來即想協調購置宮廟旁荒廢土地，惟地主始終不肯答應，順澤宮受冠軍帽事件名氣大增，也讓地主態度轉為軟化，去年10月再次洽談，終於取得對方同意，廟方透過信眾捐贈香油錢如願買下土地。陳守欽笑說，「這是玄天上帝找錢，來解決這件事」。未來將增設電梯，讓長輩方便上下樓，也會增加停車場。

順澤宮春節準備3000枚招財錢母贈送給信眾。（記者陳冠備攝）

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