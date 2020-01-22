華航武漢航線春節不停飛 但2/10-2/27航班全取消

華航集團武漢航線春節不停，但CI541、CI542於2月10日至27日均會取消。（華航提供）

2020-01-22 21:41:57

首次上稿 18:37

更新時間 21:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應武漢肺炎，中華航空今表示，考量春節期間台商往返需求，中華航空集團（中華航空、華信航空、台灣虎航）過年不會取消往返武漢航班，但後續將取消2月10日至27日，CI541、CI542桃園－武漢來回航班。針對受影響旅客，華航將盡力協助簽轉其他航班，最新航班異動資訊及旅客退改票相關規定，旅客可多利用華航企業網站、下載Mobile APP查詢確認。

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華航表示，因應武漢相關疫情，今日下午5點起，中華航空集團飛航中國、香港、澳門航線，及松山－金門、台中－金門等小三通航班，所有空勤組員服勤時將全面配戴口罩，機上並備有適量口罩，提供有需要旅客索取；武漢航班空勤組員並將於登機口，主動發放口罩給未戴口罩旅客，以維護旅客及機組人員健康。

各國籍航空高風險航線組員全戴口罩

考慮員工健康安全，華航同時也配合主管機關防疫，所有自中國及港澳地區入境的航班，均在機上發給每位旅客疾管署製作的衛教單張，以做更全面性篩檢。另針對武漢班機卸回機上毛毯，增加其曝曬時間，並提高消毒劑量及洗滌溫度，避免成為相關傳染媒介。華航表示，目前航機內空氣循環系統使用的濾芯為HEPA（High Efficiency Particulate Air Filter）等級，飛機客艙內換氣率可達每小時15至30次，也就是飛機客艙內的空氣平均每2至3分鐘就會全部換新，有助於阻絕病源散播。

明日將開航的星宇航空，考量農曆年節期間，澳門航線將有大量返台旅客，為防範「新型冠狀病毒肺炎」，星宇航空表示，明起所有澳門返台航班，空服員將全面配戴口罩，航機也將加強消毒，以保障員工及旅客健康。航機上將備足足量口罩，旅客如有需求可向空服人員索取。另外，各航線空服人員報到時，將增加額溫量測及宣導，呼籲員工隨時留意身體狀況，若有不適可立即回報。

加強機艙消毒 提供乘客口罩

長榮航空表示，公司雖無飛航武漢航線，但對於防疫措施仍不遺餘力，目前對中國、香港及澳門等高風險地區航線，今日晚間6點起，要求所有空勤組員於執勤時配戴口罩，並於機上執行收餐時配戴手套；其他航線若空勤組員發現疑似患病不適旅客，則採預防性機制並配戴口罩。另外，長榮航空所有航班均備有N95及一般醫療型口罩，因應目前的疫情，飛航中國及港澳地區航班有增加口罩的數量，旅客可視其需求向空服員索取。

長榮航空表示，配合疾管署的措施，會主動發放衛教單給每位從中國及港澳地區入境的旅客。而公司機隊本就配置高效率微粒濾清HEPA規格空氣濾清系統，足以確保濾淨機艙內空氣品質。

立榮航空金門、馬祖小三通航線也將同步實施防疫措施，要求空勤組員於執勤時配戴口罩，維護同仁健康及避免疫情擴散。若航程中旅客有發燒等異常狀況，也會儘量調整座位至較空曠或獨立區域；所有航班執勤後均會徹底清潔，若搭載過疑似有傳染病疑慮航班，另會加強航機的清潔與消毒，以降低傳染風險。

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