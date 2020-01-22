張綱維稱已找到投資金主 代表律師：備妥15至20億資金

遠東航空董事長張綱維（左）22日率公司高層暨投資人代表蔡慧玲律師（右）召開記者會，呼籲主管機關儘快讓遠航復飛，維護員工生計。（記者廖振輝攝）

2020-01-22 13:18:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠航航空董事長張綱維今開記者會指已找到投資人，現場投資人代表律師蔡慧玲表示，他代表投資人蔡孟哲博士發表聲明，投資團隊為遠東航空千名員工家庭生活，離島居民權益考量，只要政府給遠航明確復飛條件，會有最高意願投資遠航，並組織經營團隊進行未來遠航營運。張綱維表示，現在遠航要募集30億元資金，蔡慧玲表示，投資人準備的資金是15億至20億元，還有包含中部房地產大亨林董及許多跟投人都有意願投資。

蔡慧玲表示，當年她是台北地方法院指派來負責遠航重整，當年完成重整後，有非常多投資人跟她接洽希望接手遠航，但當時不確定張董有無意願，所以雙方好幾年沒有聯絡，直到最近得到消息後才又重新連繫。她今天是代表投資人蔡孟哲到這場記者會，蔡孟哲是國內很有名的投資家、企業家，資金雄厚，台中市投融資界都認識他，今早也跟確認過，他有最高意願來接手遠航。

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蔡慧玲說，遠航曾經負債1200多億。目前遠航公司淨值還有十幾億；遠航是間體質好的航空公司，後續辦增資、資金進來後，董事長與經營團隊換人，就又是全新體質好的航空公司。

面對媒體詢問若交通部廢止遠航航空運輸業許可證，投資人是否就不會投資，張綱維說，絕對是，這就等於是判了遠航死刑。

至於復飛條件是廢證後重新申請，投資人是否願意投資，蔡慧玲則說，廢證重新申請要重新經過五階段試航驗證，至少要4到6個月時間，這段時間員工薪水誰要付，不能復飛等於投資人資金投入就會被燒掉，哪個投資人會願意半年沒有收入，希望政府能夠挺企業。

至於詢問過年前有沒有可能發放薪水給員工，張綱維說，年前就是今天，只要投資人得到明確復飛條件，隨時都願意發放，只要政府同意；但如果沒有復飛，他個人沒有能力，實在沒有辦法發出薪水。

遠東航空董事長張綱維22日率公司高層暨投資人代表蔡慧玲律師（見圖）召開記者會，呼籲主管機關儘快讓遠航復飛，蔡慧玲並出示委託人的聲明書。（記者廖振輝攝）

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