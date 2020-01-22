年前送暖3》暖心！麥芽糖嬤苦撐養孫 背後3紙箱藏洋蔥

麥芽糖阿嬤在捷運台北車站Z4出口擺攤，賣手工製作的麥芽糖餅乾。（記者胡琪俐攝）

2020-01-22 18:00:00

〔記者胡琪俐／台北報導〕

熱鬧繁華的台北車站街邊，藏著一段暖心故事！一位62歲阿嬤靠製作「手工麥芽糖」獨自拉拔兩位孫子長大，而其中一位孫子還是身心障礙者，不難想像她的生活有多辛苦。即便如此，麥芽糖阿嬤依然堅持「行善」，採訪當天她擺完攤子後，背後還有3大箱麥芽糖餅乾，她告訴我們，那是特別替另一位身心障礙者莊小姐準備，為的就是鼓勵對方站出來、賺錢養活自己。

麥芽糖阿嬤只要有時間就出來做生意，從下午待到晚上，回到家還不能休息，必須準備隔天要賣的麥芽糖，一口氣就是上百支，睡覺時間少之又少，但她充滿正面能量，從攤位上幾行感謝愛心人士的字樣，就能感受到她的正向積極。麥芽糖阿嬤說：「我沒有其他煩惱，孫子平安長大就很知足。」

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聊到為了幫助別人，特地多準備的3箱麥芽糖餅乾，麥芽糖阿嬤說：「這樣做讓我非常開心，我們沒有錢幫助人，有力就出力！」受幫助的身心障礙者莊小姐，更是心存感激，她說路上總是有熱心民眾，前來關心她衣服穿的不夠暖，讓她相當感動！

麥芽糖阿嬤、莊小姐目前分別在捷運台北火車站Z4、Z2出口擺攤，這些手工麥芽糖餅乾味道簡單樸實，卻充滿著對孫子的愛與寄望，以及守望相助的心意，阿嬤也秉持著樂觀積極態度，等待苦盡甘來的那一天。

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