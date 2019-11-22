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眼力大考驗！百步蛇隱身落葉堆 網友東找西找才看出來

一條百步蛇隱身在落葉堆裡。（圖擷取自臉書「爆笑公社」）

一條百步蛇隱身在落葉堆裡。（圖擷取自臉書「爆笑公社」）

2019-11-22 23:41:37

〔即時新聞／綜合報導〕近來蛇類度冬頻頻出沒，保育類百步蛇也比平常更常在道路上活動，就有網友在山路上遇到一條隱身於草堆的百步蛇，照片一出讓許多網友驚呼，「百年難得一見」、「百步蛇嗎？珍禽異獸，可以去買樂透了」。

一名網友在臉書「爆笑公社」分享一張照片指出，「請放大，嚇的我起雞皮疙瘩，在南压某露營區山上」。照片中可見，一條百步蛇隱身在落葉堆裡，沒有仔細看根本看不出來蛇的確切位置，不少網友東找西找才看出來，原來百步蛇就棲身在照片中間。

由於百步蛇在台灣是稀有物種，網友也紛紛留言，「百步蛇嗎？珍禽異獸，可以去買樂透了」、「百年難得一見，快拜拜。」、「百步蛇是原住民同胞們的神獸，要好好保育，見者發啦」、「在落葉中 偽裝真的一流」、「百步蛇欸，很少見了」。

百步蛇又名尖吻蝮，是一種排毒量大、攻擊性與毒性都很強的大型蛇類，被視為亞洲最危險的毒蛇之一。台灣原住民中，排灣族與魯凱族均崇拜百步蛇，其中排灣族更將其視作山神的化身，這也是為什麼會有熱愛蛇類的網友們一看到影片，便不約而同將其喚作「山神」。

許多網友找了好久才發現百步蛇。（圖擷取自臉書「爆笑公社」）

許多網友找了好久才發現百步蛇。（圖擷取自臉書「爆笑公社」）

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