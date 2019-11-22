台灣棗子可銷南韓了！全球唯一

台灣棗子可以外銷南韓。（農委會提供）

2019-11-22 20:37:28

〔記者簡惠茹／台北報導〕經過10年努力，台灣成為全球唯一可以外銷棗子到南韓的國家，農委會表示，我國開發低溫檢疫殺蟲技術，並提供相關科學證據，終於突破南韓檢疫障礙，成功開拓外銷市場。

歷經10年努力 成功突破韓國檢疫障礙

農委會今天表示，韓國動植物防疫局公布我國產棗鮮果實輸銷韓國檢疫規定，我國成為全球唯一可輸銷棗子至韓國的國家，我國歷經10年諮商努力，依據韓國要求，積極提供科學證據及安排韓國官員來台查證，終於成功突破韓國檢疫障礙，開拓台灣優質水果外銷市場。

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防檢局副局長鄒慧娟指出，我國是東方果實蠅疫區，棗鮮果實為其寄主，原本無論是新鮮或冷藏棗子都無法輸入南韓，農委會開發棗低溫檢疫殺蟲處理技術，並在2009年6月檢附相關試驗報告，向韓國提出輸銷申請，歷經多次諮商並依韓方要求補充資料後，2017年11月17日邀請韓方派員來台完成認證低溫殺蟲檢疫處理試驗。

防檢局指出，韓方終於今年9月19日完成我國產棗鮮果實輸韓檢疫條件預告程序，並完成公聽會，無反對意見，今日公告解禁，同意我國棗鮮果實採取低溫檢疫殺蟲處理後輸銷韓國，1.0℃下持續12日。

農委會表示，棗子採收期從12月至隔年4月，目前台灣棗鮮果實可不經檢疫處理輸銷至加拿大、中國、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、阿拉伯聯合大公國、巴林、印尼、荷蘭及俄羅斯等國家地區；日本於2016年12月28日開放我國棗鮮果實採取低溫檢疫殺蟲處理後輸銷南韓，韓國更於今日開放我國棗輸入，更有助於拓展棗鮮果實外銷市場。

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