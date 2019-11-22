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稻價跌 農民訴求提高公糧收購 農糧署：應轉作提高收入

國民黨南市第一選區立委參選人蔡育輝（右四）接受老農陳情，主張應提高公糧收購價格和數量，保障農民收入。（記者楊金城攝）

國民黨南市第一選區立委參選人蔡育輝（右四）接受老農陳情，主張應提高公糧收購價格和數量，保障農民收入。（記者楊金城攝）

2019-11-22 19:52:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南市二期稻作進入收割尾聲，稻價下跌，農民抱怨，參選南市第一選區立委的國民黨市議員蔡育輝接受老農陳情，今和農民主張應提高公糧收購價格和數量，保障農民收入。

主辦公糧收購業務的農糧署南區分署儲運課長曾世昌說，公糧收購制度是保障農民、穩定稻價，其中計畫收購1公斤26元是拉抬市面稻價、輔導收購1公斤23元是穩定稻價、餘糧收購1公斤21.6元是支撐稻價不下跌，政府每年花費大筆預算收購公糧遭到批評，但這是不得已作法。

曾世昌說，今年全台一期稻作公糧收購數量高達53萬噸，是去年一整年兩期的公糧收購數量，主要是因種稻面積不減反增，全台種稻面積1年27萬公頃，加上國人食米量下跌，以致產量過剩，為穩定稻價，才要公糧收購。

曾世昌指出，目前農業政策是鼓勵農民轉作雜糧、契作種好米，提高收入，另有公糧收購、稻作直接給付「二擇一」讓稻農選擇。

曾世昌說，像台南後壁農會目前代辦收購公糧數量從11月至今不到100公噸，許多農民選擇稻作直接給付，將稻穀賣給民營糧商。如果提高公糧收購價格和數量，農民繳售公糧意願提高，使得種稻面積增加，反而將造成稻價下跌甚至崩盤。

台南市100台斤濕穀的稻價在11月初收割時有1030元到1070元的價格，目前跌至平均約1000元，品質較差、含水率高的稻穀只有980元。稻價其實跟往年差不多，但今年二期稻作歉收，1分地平均只有1400台斤產量。

對於目前市面稻價下跌，農民抱怨，蔡育輝也建議農糧署找糧商商談，不要讓糧商對稻價任意喊價。曾世昌說，稻價是市場機制，但政府也不會讓壟斷情形出現。

台南市二期作稻穀進入收割尾聲，稻價下跌。（記者楊金城攝）

台南市二期作稻穀進入收割尾聲，稻價下跌。（記者楊金城攝）

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