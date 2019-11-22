為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

蘭嶼核廢》獲政府回溯補償 鄉長：遷出仍是最終目標

蘭嶼族人相信小英總統會協助將核廢料遷出蘭嶼。（記者陳賢義攝）

蘭嶼族人相信小英總統會協助將核廢料遷出蘭嶼。（記者陳賢義攝）

2019-11-22 20:43:10

〔記者陳賢義／台東報導〕行政院核定「核廢蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，由經濟部核能發電後端營運基金捐助25.5億元「回溯補償金」及每3年2.2億元「土地配最補償金」，外界憂心蘭嶼雅美、達悟族人要求遷移核廢立場恐生變，蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧說，遷出核廢料一直都是蘭嶼人的最終目標。

25.5億元「回溯補償金」將成立財團法人，由多數雅美、達悟族人代表本於原住民自治精神組人董事會負責辦理族人的生活福址事項，包括醫療、長期照顧、急難救助、經濟產業及基礎建設、文化及民族教育活動、原住民祭典、國際交流、部落或社區發展及營造、獎學金及交通補助等，倘若以在地居民約5000餘人計算，悉數分發至個人，每人約可獲得70萬元補償金。

夏曼．迦拉牧說，政府一定要更加重視少數族群的需求，25.5億元的補償金讓蘭嶼人得到安慰，雖然核廢料尚未遷出，但他相信這是一個開始，也相信小英總統會協助蘭嶼將核廢料遷；其次，補償金以成立基金會補助方式，是經由商議後最好的辦法。

至於補償金是否會影響核廢遷出，夏曼．迦拉牧強調，補償與遷出無關，是因之前政府放置核廢未經族人同意，兩相無砥觸，鄉民要將核廢料遷出是最終意願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘭嶼核廢》機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意
2019-11-22 19:33

蘭嶼核廢》機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意
蘭嶼核廢》補償25.5億 政院設基金會受理申請
2019-11-22 19:27

蘭嶼核廢》補償25.5億 政院設基金會受理申請
蘆洲站出站即到家！最霸氣豪景在…

蘆洲站出站即到家！最霸氣豪景在…
蘭嶼核廢》小英宣布回溯補償25.5億 達悟族人送小型拼板舟致意
2019-11-22 16:30

蘭嶼核廢》小英宣布回溯補償25.5億 達悟族人送小型拼板舟致意
蘭嶼核廢》集中貯存選址恐再跳票 原能會將罰台電3千萬
2019-11-22 15:05

蘭嶼核廢》集中貯存選址恐再跳票 原能會將罰台電3千萬
永豐金號召萬人 百萬綠募集提前達標

永豐金號召萬人 百萬綠募集提前達標
蘭嶼核廢》藍營懸置多年 蔡英文將宣布成立基金
2019-11-22 12:10

蘭嶼核廢》藍營懸置多年 蔡英文將宣布成立基金
蘭嶼核廢料檢整未當 監院糾正台電等單位
2019-08-07 17:14

蘭嶼核廢料檢整未當 監院糾正台電等單位

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播