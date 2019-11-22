蘭嶼核廢》集中貯存選址恐再跳票 原能會將罰台電3千萬

蘭嶼集中貯存選址恐再跳票，原能會將罰台電3千萬（擷取自「蘭嶼貯存場規劃報告」）

2019-11-22 15:05:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕蘭嶼10萬桶核廢料一直受到關注，也是蔡政府必須面對的問題，總統蔡英文向蘭嶼人道歉，宣布補償25.5億元，但原能會透露由於台電集中式貯存場址明年又將跳票，恐遭裁罰3000萬。

原能會解釋，真相調查委員會於去年3月29日決議補償，並且也要求原能會會同經濟部並請原住民族委員會協助，督導台電辦理蘭嶼貯存場遷場事宜。原能會也在7月函請行政院國家永續發展委員會「非核家園推動專案小組」優先討論蘭嶼貯存場遷場及集中式中期貯存場議題，並列管台電辦理蘭嶼貯存場遷場之執行進度。

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原能會指出，蘭嶼核廢料的問題，最主要卡在最終處置場找不到，2016年3月確定最終處置相關規劃時程跳票後，直到今年初的3年時間內陸續開出1000萬、3000萬、5000萬的罰單。因最終處置不能如期達成情況，仍必須要有應變替代方案，所以要求台電將遷移遷場與處置兩件事情脫鉤。

原能會表示，而台電也於2016年底再提出「低放處置計畫替代應變方案的具體實施方案」及「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」，原能會於2017年2月審查通過，當時規劃3年內完成集中式貯存場選址，再以後面5年進行所有準備，等於8年內完成所有設施並啟用。

但3年一晃眼就過去，集中式貯存場場址仍未見有進展，原能會說，2016年所提的替代方案，最重要的指標就是3年時間要找到場址，不過設定期限就是明年年初，看起來又將面臨跳票，原能會可能明年3月祭出3000萬元罰款。

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