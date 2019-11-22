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桃機新塔台未通過消防檢驗就啟用？ 民航局：不能用公共設施來看

親民黨立法委員李鴻鈞今指出，桃園機場新塔台偷跑啟用，交通部民用航空局回應，現在新舊系統平行測試階段並非完全啟用，且塔台不開放民眾使用，不能用公共設施的消防角度去看塔台。圖為塔台管制員在桃園機場新塔台執勤。（資料照）

親民黨立法委員李鴻鈞今指出，桃園機場新塔台偷跑啟用，交通部民用航空局回應，現在新舊系統平行測試階段並非完全啟用，且塔台不開放民眾使用，不能用公共設施的消防角度去看塔台。圖為塔台管制員在桃園機場新塔台執勤。（資料照）

2019-11-22 13:43:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕親民黨立法委員李鴻鈞今指出，桃園機場新塔台消防安全設備11月初竣工查驗、昨日複驗，卻早在9月23日偷跑啟用，人員早已進駐上班，萬一發生火災人身安全堪慮，恐讓每日700架次航班調度停擺，並危及飛安。交通部民用航空局回應，現在新舊系統平行測試階段並非完全啟用，且塔台不開放民眾使用，不能用公共設施的消防角度去看塔台。

民航局表示，桃園機場新塔台目前為新舊系統平行測試，及無縫銜接航管作業階段，為維持航管穩定作業；相關人員於9月23日依原訂計畫開始執行新舊系統平行測試，而本工程已依消防局圖審過的消防設施興建，平行測試是於確認所有水電、空調均已施做完成後才展開。新舊系統都搬到新塔台，啟用前當然要先測試，要確保這些系統都是正常，在啟用前當然會先測試，現在是按計畫進駐，還已經有延誤。

李鴻鈞提到，新塔台偷跑啟用已違背消防法，民航局竟還在上週二舉辦記者會，邀媒體參觀新塔台搶先看，邀功、僥倖、便宜行事心態可議，幸好這兩個月來沒有發生意外，否則就是大災難。民航局表示，有關媒體採訪行程，有考量塔台尚未正式啟用，均已要求在不影響測試作業下進行。

民航局表示，塔台園區依特種建築審查規定及國際航空規範，設置各項防災設施，並擬定防災計畫；民航局飛航服務總台於10月1日向桃園市消防局申請消防查驗，並於10月21、22日完成初檢，總台並已依初檢意見增設及改善部分設施，目前等待複檢中。

民航局指出，整個系統測試跟平行移轉過程，已要求飛航服務總台詳細瞭解相關規範，並檢視安全問題，徹底要求相關人員檢討整個作業程序，進一步完善及維護航管作業及人員安全。

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