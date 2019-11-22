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桃機新塔台未過消防安檢 立委爆「提早3個月偷跑啟用」

親民黨立委李鴻鈞接獲爆料，預計12月16日啟用的桃園國際機場新塔台，在未完成消防安全查驗下，提前3個月在9月23日偷跑，人員早已進駐上班。（資料照）

親民黨立委李鴻鈞接獲爆料，預計12月16日啟用的桃園國際機場新塔台，在未完成消防安全查驗下，提前3個月在9月23日偷跑，人員早已進駐上班。（資料照）

2019-11-22 12:57:00

首次上稿：11:35
更新時間：12:57

〔記者陳昀、周敏鴻、謝武雄／綜合報導〕親民黨立委李鴻鈞接獲爆料，預計12月16日啟用的桃園國際機場新塔台，在未完成消防安全查驗下，提前3個月在9月23日偷跑，人員早已進駐上班；李鴻鈞痛批，連最基本的消防安全檢查都沒有通過，這不只影響塔台內部人員安全，也可能影響到每天730架次航班的調度，危及飛安，質疑是在搶政績功勞，還是在便宜行事？

桃園市政府消防局人員指出，桃園機場新塔台確實尚未通過消防安全設備的竣工查驗，至於如何開罰，應由市府工務局決定。

桃園市政府建築管理處長邱英哲表示，機場塔台屬於特種建築，無論建築執照、使用執照發放都是由內政部組成的審查委員會進行審查，並非市府建管處管理。

李鴻鈞指出，新塔台的消防安全設備11月初竣工查驗、昨日複驗，卻提前在9月23日偷跑啟用，包含航管、氣象、航電人員及相關設備都已進駐上班，已違反《消防法》，再怎麼急也要先通過消防安全檢查通過，幸好這段時間沒有發生意外，否則後果不堪設想，他質疑，相關單位是要搶政績、搶功勞，還是便宜行事？除了交通部、民航局，負責監督消防安全的桃園市政府，都應該說清楚。

李鴻鈞表示，目前桃園機場旅客運量為4653萬人次，遠超過有限負荷量3萬2千多人次，這種情況更讓塔台安全至關重要，不只牽涉塔台內部人員的安全，一但影響飛機起降的調度、危及飛安，後果不堪設想，若只因是特種建築物未拿到使照還稍微可以諒解，但最基本的消防檢查不容忽略。

李鴻鈞提到，因塔台部分樓層還在施工，目前進駐的人員常聞到嗆鼻怪味，連開窗都沒用，若施工粉塵傳入控制台，造成機器故障，又如何保障飛安？期間塔台備勤室也一度施工，欠缺完善休息環境，難保塔台人員精神不濟，危及飛安。

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桃機新塔台偷跑啟用？ 桃市消防局：確實尚未通過查驗

桃市府：機場塔台建照、使照發放 由內政部審查

桃園市政府消防局人員指出，桃園機場新塔台確實尚未通過消防安全設備的竣工查驗。（資料照）

桃園市政府消防局人員指出，桃園機場新塔台確實尚未通過消防安全設備的竣工查驗。（資料照）

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