高鐵自動售票機更新 找零不用擔心收到一堆50元

高鐵各車站完成新款自動售票機更新。（圖：高鐵公司提供）

2019-11-22 10:31:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕使用高鐵自動售票機購買車票，過去找零都會找50元給旅客，即日起，將不用再擔心找零時會拿到一堆50元，台灣高鐵公司今表示，與中冠資訊公司合作開發的新一代自動售票機，全線車站均已完成更新，與第一代自動售票機相比，新款自動售票機出票速度更快，並提供找零、找鈔功能，且全面支援信用卡感應刷卡付款及Apple Pay與Google Pay等行動支付功能，提供旅客更多元的付款方式。

新款自動售票機的軟體，是由中冠資訊公司自行硏究開發，整合各硬體、元件，完全相容於高鐵現有營運系統，其系統設計整合與沿用既有穩定模組且更具彈性，有效降低建置費用，大幅節省維護成本。高鐵公司表示，新款自動售票機使用及操作方式，完全與過去的自動售票機相同，對旅客服務可無縫銜接，提供更快更好的使用體驗。

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高鐵公司表示，新款售票機具有電子支付功能，條碼讀取窗格特別採用高透視、高清晰且全平面的玻璃材質，更保留日後推展QR Code交易的彈性與便利性。此案也是繼今年2月與台達電子、凌羣電腦簽約攜手打造新一代智慧型「高鐵旅客資訊系統」後，再一次結合國內優秀廠商、落實在地採購策略，順利完成新一代自動售票機的智慧票務升級。未來，台灣高鐵公司將結合台灣本土廠商與學術單位的研發能量，持續朝向「技術自主化、維修在地化」企業目標邁進。

高鐵各車站完成新款自動售票機更新。（圖：高鐵公司提供）

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