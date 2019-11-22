為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高鐵自動售票機更新 找零不用擔心收到一堆50元

高鐵各車站完成新款自動售票機更新。（圖：高鐵公司提供）

高鐵各車站完成新款自動售票機更新。（圖：高鐵公司提供）

2019-11-22 10:31:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕使用高鐵自動售票機購買車票，過去找零都會找50元給旅客，即日起，將不用再擔心找零時會拿到一堆50元，台灣高鐵公司今表示，與中冠資訊公司合作開發的新一代自動售票機，全線車站均已完成更新，與第一代自動售票機相比，新款自動售票機出票速度更快，並提供找零、找鈔功能，且全面支援信用卡感應刷卡付款及Apple Pay與Google Pay等行動支付功能，提供旅客更多元的付款方式。

新款自動售票機的軟體，是由中冠資訊公司自行硏究開發，整合各硬體、元件，完全相容於高鐵現有營運系統，其系統設計整合與沿用既有穩定模組且更具彈性，有效降低建置費用，大幅節省維護成本。高鐵公司表示，新款自動售票機使用及操作方式，完全與過去的自動售票機相同，對旅客服務可無縫銜接，提供更快更好的使用體驗。

高鐵公司表示，新款售票機具有電子支付功能，條碼讀取窗格特別採用高透視、高清晰且全平面的玻璃材質，更保留日後推展QR Code交易的彈性與便利性。此案也是繼今年2月與台達電子、凌羣電腦簽約攜手打造新一代智慧型「高鐵旅客資訊系統」後，再一次結合國內優秀廠商、落實在地採購策略，順利完成新一代自動售票機的智慧票務升級。未來，台灣高鐵公司將結合台灣本土廠商與學術單位的研發能量，持續朝向「技術自主化、維修在地化」企業目標邁進。

高鐵各車站完成新款自動售票機更新。（圖：高鐵公司提供）

高鐵各車站完成新款自動售票機更新。（圖：高鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
年底人潮多 高鐵12月兩個週日再加開4列車
2019-11-21 10:41

年底人潮多 高鐵12月兩個週日再加開4列車
高鐵南延審查委員批不符程序正義？交通部：委員提非會議結論新意見
2019-11-21 10:29

高鐵南延審查委員批不符程序正義？交通部：委員提非會議結論新意見
京澄無為 中路最美風景 十分鐘抵國門

京澄無為 中路最美風景 十分鐘抵國門
高鐵到屏東需10年？潘孟安：無法接受
2019-11-19 10:10

高鐵到屏東需10年？潘孟安：無法接受
台灣高鐵購新車廂案 可望明年6月敲定
2019-11-15 09:31

台灣高鐵購新車廂案 可望明年6月敲定
靠這顆 萬華新案成交衝上7字頭

靠這顆 萬華新案成交衝上7字頭

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播